ANC del Ministerio Público inicia investigación contra el fiscal Germán Juárez Atoche

Juárez Atoche enfrenta una investigación por parte de la ANC del Ministerio Público. Foto: difusión

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La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el fiscal Germán Juárez Atoche, quien actualmente se desempeña como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro. La medida fue adoptada mediante la Resolución N.° 246-2026-ANC-MP-DGPA-DIP, emitida el 18 de junio de 2026, según informó la entidad en un comunicado oficial.

De acuerdo con la ANC, la decisión responde a hechos relacionados con una presunta manipulación de un expediente de colaboración eficaz que fue difundido en los últimos días. El organismo no precisó mayores detalles sobre el contenido del caso, pero confirmó que la investigación ya se encuentra en marcha.

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La entidad de control señaló que esta etapa preliminar tiene como objetivo reunir los elementos de prueba necesarios para evaluar la existencia de posibles responsabilidades funcionales. La revisión de la información permitirá determinar si corresponde avanzar hacia un proceso disciplinario formal.

Asimismo, la ANC indicó que el procedimiento se desarrollará conforme a las normas vigentes y con respeto a las garantías del debido proceso. El organismo agregó que, si la evaluación lo justifica, también podrá disponer medidas cautelares previstas en la legislación aplicable.

ANC evaluará si corresponde abrir un proceso disciplinario

Según el comunicado difundido este 19 de junio, la Dirección de Investigación Preliminar de la ANC estará a cargo de las diligencias iniciales. Esta dependencia deberá recopilar documentación, verificar los hechos reportados y analizar la información disponible antes de emitir una conclusión sobre el caso.

La institución explicó que la apertura de una investigación preliminar no implica una sanción ni una determinación de responsabilidad. Su finalidad consiste en verificar si existen elementos suficientes que justifiquen el inicio de un procedimiento disciplinario contra el magistrado investigado.

En esa línea, la ANC remarcó que todas las actuaciones respetarán las garantías procesales establecidas por ley. También recordó que cualquier decisión posterior dependerá de los resultados obtenidos durante esta primera fase de indagación.