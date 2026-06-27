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Política

JEE Lima Centro 1 proclamó como ganadora a Keiko Fujimori en Jesús María, Cercado de Lima y Breña

Según el JEE, Fuerza Popular obtuvo 261.325 votos (63,35%), mientras que Juntos por el Perú registró 125.127 votos (30,33%).

JEE Lima Centro 1 proclamó resultados de segunda vuelta en su jurisdicción.
JEE Lima Centro 1 proclamó resultados de segunda vuelta en su jurisdicción. | Francisco Erazo
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El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 proclamó a Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta presidencial en Jesús María, Cercado de Lima y Breña. Según el acta, Fuerza Popular obtuvo 261.325 votos (63,35%), mientras que Juntos por el Perú alcanzó 125.127 votos (30,33%).

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Se registraron 386.452 votos válidos, además de 24.325 votos nulos y 1.673 en blanco, con una participación total de 412.450 electores de un padrón de 534.388.

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Durante la audiencia, no asistieron los personeros legales de las organizaciones políticas, pese a haber sido notificados. El acta fue firmada y será remitida al JNE para la proclamación general a nivel nacional.

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De acuerdo con el JNE, todavía faltan 22 jurados electorales especiales (JEE) por realizar la proclamación de resultados.

Según la programación publicada en la página institucional, para el lunes 29 de junio se tiene prevista la proclamación en los JEE de Puno, Arequipa, Jaén, Ica, Lucanas y Caylloma, entre otros.

Por su parte, la ONPE informó que 22 actas electorales ya han sido remitidas a los JEE correspondientes, que deberán emitir sus proclamaciones en los próximos días.

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Cabe señalar que, inicialmente, se había previsto culminar todas las proclamaciones a nivel de JEE este sábado 27 de junio, pero el plazo se ha extendido una semana más.

JEE de Lambayeque proclamó resultados de la segunda vuelta presidencial

Con el 100% de las actas contabilizadas, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque proclamó los resultados de la segunda vuelta presidencial en su jurisdicción y dio como ganador al partido Fuerza Popular con 243.501 votos, frente a los 191.377 obtenidos por Juntos por el Perú.

En el reporte final se contabilizó un total de 434.878 votos válidos, 32.192 votos nulos y 3.793 en blanco. Además, se registró que 470.863 ciudadanos participaron sobre un padrón que superaba los 620.000 electores hábiles.

La audiencia pública estuvo liderada por el presidente del tribunal, Edilberto José Rodríguez Tanta, junto a los magistrados Juan Carlos Izarra Mucha y Gladis Cecilia Martino Aldana. El pleno del organismo validó el escrutinio tras resolver tres actas observadas y un expediente de recuento. En esa línea, se procesó la totalidad de las 2.132 mesas de sufragio que fueron instaladas en las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

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