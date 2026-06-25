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Política

Loreto: Hallan megalaboratorio narco del grupo armado ‘Comandos de Frontera’

La operación fue ejecutada luego de que fuerzas militares ubicaran un centro clandestino de entrenamiento perteneciente a ese grupo vinculado a las disidencias de las Farc. Fuerzas combinadas de la Marina de Guerra y de la PNP hallaron más de una tonelada y media de cocaína y dos toneladas y media de insumos químicos.

Megalaboratorio fue hallado en el Putumayo.
Megalaboratorio fue hallado en el Putumayo.
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Después de ubicar un centro clandestino de entrenamiento perteneciente al grupo armado Comandos de la Frontera-Ejército Bolivariano (CDF-EB), vinculado a las disidencias de las Farc, miembros de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional del Perú destruyeron un campamento narco y un megalaboratorio con capacidad para elaborar grandes remesas mensuales de cocaína, en la cuenca del río Putumayo, región Loreto.

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Las fuerzas combinadas encontraron gran cantidad de droga e insumos químicos.

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Según explicaron las autoridades, durante la operación se decomisaron 1.584 kilogramos de sulfato de cocaína y 2.566 kilogramos de insumos químicos, así como 37 cartuchos de diferentes calibres y un visor nocturno, equipos que presuntamente eran utilizados para proteger las actividades ilícitas de esta organización.

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Las fuerzas del orden también hallaron embarcaciones, motores fuera de borda, uniformes, equipos de comunicación satelital, material de instrucción militar y otros implementos empleados por los integrantes de Comandos de la Frontera, lo que evidenció la infraestructura logística con la que contaba esta organización en una zona estratégica de la Amazonía.

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Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

“Este operativo representa un importante golpe contra las economías ilegales vinculadas al narcotráfico y contra las organizaciones armadas que buscan afianzar su presencia en la frontera amazónica”, dijo un oficial de la Dirandro.

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Como se sabe, el 22 de junio el Comando Operacional de la Amazonía (COAM), a través del Comando Unificado Putumayo (CU PUMA), informó que una patrulla militar de la Fuerza de Tarea Unificada Putumayo tomó el control de un centro clandestino de entrenamiento perteneciente a dicho grupo armado ilegal.

La intervención se ejecutó en el sector San Belín de Yaricaya, distrito de Teniente Manuel Clavero. El centro de instrucción clandestino era utilizado para la preparación y capacitación de integrantes de esta organización criminal en actividades armadas ilegales.

larepublica.pe

Las fuerzas militares fueron atacadas por miembros del grupo ilegal, lo que originó un enfrentamiento armado en el que resultó herido un oficial de mar primero (OM1) de la Marina de Guerra del Perú.

Las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de neutralizar las amenazas de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de la población del Putumayo.

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