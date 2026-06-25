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Bajo amenaza: Alcalde y regidores de Piura reciben correos que advierten de un tiroteo masivo

Tras los mensajes amenazantes, la Procuraduría de Piura acudió a la Divincri para formalizar la denuncia. Por su parte, los regidores rechazaron el odio político y social y exigieron a la Fiscalía identificar a los responsables.

Alcalde piurano recibió amenazas por correo electrónico | Composición: LR.
Alcalde piurano recibió amenazas por correo electrónico | Composición: LR.
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"Llevaré a cabo un tiroteo masivo y mataré a tantas personas como sea posible", es la amenaza directa que recibieron el alcalde Francisco Cevallos y los regidores de la Municipalidad Provincial de Piura en sus correos electrónicos institucionales el último martes 23 de junio.

Desde la municipalidad se informó que el primer mensaje fue enviado a las 8.59 a. m. “La muerte está cerca, la muerte es inevitable”, se leía en el correo, lo que generó alarma inmediata en el entorno municipal. Horas después llegó un segundo mensaje en el que se amenazaba con ejecutar atentados en distintas instalaciones públicas.

Es importante señalar que la procuraduría municipal formalizó la denuncia en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura. Se espera que una unidad especializada de la Policía Nacional en ciberdelincuencia y delitos informáticos se haga cargo del caso con el objetivo de rastrear los mensajes y determinar la identidad de los responsables.

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Regidores rechazan amedrentamientos

Tras el incidente, los regidores Carla Nima, Ricardo Acuña, Martín Olivares, Daniel Verástegui, Sergio Valladolid y Karla Vásquez emitieron un comunicado en el que condenaron firmemente cualquier acto de violencia, intimidación, extorsión o amenaza que pretenda generar miedo, alterar la tranquilidad pública o poner en riesgo la integridad de las personas.

Asimismo, los integrantes del pleno sostuvieron que ninguna diferencia política, administrativa o personal justifica la emisión de mensajes de odio y violencia contra autoridades, servidores públicos o ciudadanos.

Por ello, los firmantes exigieron a la Policía Nacional y al Ministerio Público investigar el caso con celeridad para identificar al autor y determinar la veracidad de la amenaza. Del mismo modo, solicitaron que se adopten medidas preventivas y de resguardo en instituciones públicas, centros educativos, hospitales, espacios turísticos y otros lugares de alta concentración ciudadana.

Por último, las autoridades afirmaron que no se dejarán amedrentar por estos actos. “Piura necesita orden, paz y seguridad. La violencia no nos ganará”, puntualizaron en el pronunciamiento.

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