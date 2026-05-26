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Alianza para el Progreso no descarta cambiar de nombre tras fracaso en las Elecciones 2026

El secretario general de APP, Humberto Acuña, afirmó que ningún miembro de su familia integrará la nueva representación del partido en las elecciones regionales y municipales.

El partido entrará en reestructuración tras conseguir menos de 200.000 votos en las elecciones generales. Foto: Composición/LR
El partido entrará en reestructuración tras conseguir menos de 200.000 votos en las elecciones generales. Foto: Composición/LR
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El partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), anunció que iniciará un proceso de reestructuración que, incluso, lo llevaría a cambiar de nombre tras el fracaso en las Elecciones Generales 2026.

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El secretario general de la organización, Humberto Acuña Peralta, informó que el rechazo popular llevó a la agrupación a un momento de reflexión y análisis sobre la problemática y los errores del partido.

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"Es una seguidilla de errores que uno tiene que reconocer y tiene que mejorar en la reestructuración del partido. Se está analizando si es con el mismo nombre; todavía no se ha tomado una decisión", precisó. Sin embargo, mencionó que la prioridad de la agrupación son las Elecciones Municipales y Regionales del 4 de octubre.

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En esa misma línea, Acuña Peralta aseguró que APP contará con una nueva representación, con "caras nuevas", y descartó que algún miembro de su familia vaya a formar parte de la nueva conformación de la agrupación.

"Queremos hacer un partido donde no haya una representación de un Acuña en la dirigencia nacional del partido, dando la oportunidad a los jóvenes y líderes que tenemos a nivel nacional", afirmó.

Sin embargo, el hermano del exgobernador regional de La Libertad negó que haya una crisis dentro del partido, debido a que, según sostuvo, "APP va a sacar la cabeza en las elecciones regionales" y se reunirán con los candidatos en 23 regiones del país.

"Vamos a tener más de 1.500 candidatos; el que no sigue debe estar en 1.100 candidatos. Es una gran diferencia; nuestra organización está ahí", comentó.

César Acuña no participará en las Elecciones Regionales y Municipales

Por otro lado, Humberto Acuña reiteró la decisión de su hermano y excandidato presidencial César Acuña, quien adelantó que no participará en los comicios de octubre.

El secretario de APP mencionó que el líder del partido "está interesado en la reconstrucción del partido". "Está interesado en que APP permanezca y sea una herramienta para los jóvenes y líderes del país que quieran hacer política en beneficio de todos los peruanos", manifestó.

En tanto, precisó que la decisión sobre el nuevo nombre de la agrupación la tomará César Acuña junto con la nueva representación que llegará a la organización.

El mea culpa de APP

Acuña Peralta afirmó que uno de los errores de la agrupación fue no haberse deslindado del "cogobierno" que se habría gestado en el Congreso de la República, así como, supuestamente, haber formado parte de la Mesa Directiva durante 3 años consecutivos.

De igual forma, el dirigente lamentó que no se hayan aclarado los cuestionamientos relacionados con que en el Ministerio de Salud o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hubiera habido militantes de APP.

"Toda una seguidilla de errores que el partido no pudo aclarar y no pudo salir al frente. También la falta de vocería en Alianza para el Progreso", lamentó.

Al ser consultado por las declaraciones de César Acuña, quien responsabilizó a los medios de comunicación de su derrota en los comicios, Humberto Acuña indicó que no discreparía en ese tema y consideró que APP es un partido "con organización y estructura" y que contará con respaldo popular en las elecciones regionales y municipales.

"El mensaje (de las elecciones) ha sido bien fuerte; sería un error político insistir en que una Acuña siga (en la representación del partido)", enfatizó.

APP evita responder si apoya a Fuerza Popular o Juntos por el Perú

"No hay endoso de votos, o sea, es una mentira que uno endose votos. O sea, no hay endose de votos. APP va a dejar en libertad a toda la militancia, a todos los dirigentes políticos, que ellos tomen la mejor decisión, porque es una mentira que hay un endose de votos", opinó Acuña. Sin embargo, resaltó que en el debate de equipos técnicos se careció de propuestas.

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