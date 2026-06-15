HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Política

ERM 2026: JNE amplía hasta el viernes 19 de junio plazo para inscribir candidatos

Las agrupaciones políticas tendrán un plazo excepcional de 72 horas para registrar sus listas de forma virtual o presencial.

Jurado Nacional de Elecciones extiende el plazo de inscripción de candidatos para las ERM 2026 hasta el viernes 19.
Jurado Nacional de Elecciones extiende el plazo de inscripción de candidatos para las ERM 2026 hasta el viernes 19. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que otorgará, de forma excepcional, un plazo único e improrrogable de 72 horas para que los partidos políticos y movimientos regionales terminen de inscribir a sus candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026).

Únete a nuestro canal de política y economía

Esta prórroga comenzará a correr desde las 00:00 horas del martes 16 de junio y vencerá a las 23:59 horas de este viernes 19 de junio. Según informó la institución, la decisión fue tomada por el Pleno del JNE con el objetivo de permitir que las agrupaciones completen el registro de sus solicitudes de inscripción pendientes.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Para facilitar el trámite a los personeros de los partidos, el organismo electoral ha dispuesto dos vías de atención. Por un lado, la plataforma digital Declara+ estará habilitada las 24 horas del día.

PUEDES VER: ONPE culmina conteo al 100% del nuevo Congreso: así quedó conformada la Cámara de Diputados

lr.pe

Por otra parte, quienes prefieran el trámite presencial podrán acudir a las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales a nivel nacional, a la sede de Lima en el Jirón Cusco, o a las Oficinas Desconcentradas. En todos estos locales el horario de atención física será extendido y recibirán documentos desde las 8:00 de la mañana hasta casi la medianoche.

Con el fin de evitar contratiempos o dudas de último momento, la entidad electoral recordó que mantiene activos varios canales de soporte técnico, tanto presenciales como virtuales. Entre ellos figuran una línea telefónica gratuita, atención continua por la aplicación Teams, correos electrónicos y números de WhatsApp habilitados para consultas rápidas. Asimismo, se brindará asesoría en persona dentro del auditorio Nazca, ubicado en el distrito de Jesús María.

  • Call Center (línea gratuita): 0800-00-214
  • Atención virtual 24/7: A través de la aplicación Microsoft Teams.
  • Números de WhatsApp: 923 046 079 / 923 050 582 / 923 050 653
  • Correo electrónico: mesaayuda02@jne.gob.pe

Además, las autoridades del JNE hicieron un llamado directo a los representantes de cada partido político. "Invocamos a las organizaciones políticas a realizar el trámite de inscripción de listas con la debida antelación para evitar inconvenientes". Con esta advertencia, el organismo busca que los personeros no esperen el último minuto del viernes para registrar sus listas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alianza para el Progreso no descarta cambiar de nombre tras fracaso en las Elecciones 2026

Alianza para el Progreso no descarta cambiar de nombre tras fracaso en las Elecciones 2026

LEER MÁS
Elecciones regionales y municipales 2026: Más del 90% de mesas fueron instaladas durante las elecciones primarias

Elecciones regionales y municipales 2026: Más del 90% de mesas fueron instaladas durante las elecciones primarias

LEER MÁS
ONPE comenzó el traslado de material electoral para las elecciones primarias de delegados del domingo 24 de mayo

ONPE comenzó el traslado de material electoral para las elecciones primarias de delegados del domingo 24 de mayo

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE culmina conteo al 100% del nuevo Congreso: así quedó conformada la Cámara de Diputados

ONPE culmina conteo al 100% del nuevo Congreso: así quedó conformada la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Juntos por el Perú descarta obstruir a Keiko Fujimori y busca alianza con Buen Gobierno

Juntos por el Perú descarta obstruir a Keiko Fujimori y busca alianza con Buen Gobierno

LEER MÁS
Mataron a líder comunero para que no recupere terreno robado de S/10 millones

Mataron a líder comunero para que no recupere terreno robado de S/10 millones

LEER MÁS
Mesías Guevara a Vladimir Cerrón: "Jamás tendré tu capacidad de compartir las sábanas con el fujimorismo"

Mesías Guevara a Vladimir Cerrón: "Jamás tendré tu capacidad de compartir las sábanas con el fujimorismo"

LEER MÁS
Resultados ONPE actualizados EN VIVO: cómo va el conteo y quién va ganando la Segunda Vuelta de las Elecciones 2026

Resultados ONPE actualizados EN VIVO: cómo va el conteo y quién va ganando la Segunda Vuelta de las Elecciones 2026

LEER MÁS
ONPE al 100% en Arequipa: quiénes son los senadores y diputados electos en las Elecciones 2026

ONPE al 100% en Arequipa: quiénes son los senadores y diputados electos en las Elecciones 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025