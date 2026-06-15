ERM 2026: JNE amplía hasta el viernes 19 de junio plazo para inscribir candidatos

Jurado Nacional de Elecciones extiende el plazo de inscripción de candidatos para las ERM 2026 hasta el viernes 19. | Difusión

Jurado Nacional de Elecciones extiende el plazo de inscripción de candidatos para las ERM 2026 hasta el viernes 19. | Difusión

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que otorgará, de forma excepcional, un plazo único e improrrogable de 72 horas para que los partidos políticos y movimientos regionales terminen de inscribir a sus candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026).

Esta prórroga comenzará a correr desde las 00:00 horas del martes 16 de junio y vencerá a las 23:59 horas de este viernes 19 de junio. Según informó la institución, la decisión fue tomada por el Pleno del JNE con el objetivo de permitir que las agrupaciones completen el registro de sus solicitudes de inscripción pendientes.

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Para facilitar el trámite a los personeros de los partidos, el organismo electoral ha dispuesto dos vías de atención. Por un lado, la plataforma digital Declara+ estará habilitada las 24 horas del día.

Por otra parte, quienes prefieran el trámite presencial podrán acudir a las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales a nivel nacional, a la sede de Lima en el Jirón Cusco, o a las Oficinas Desconcentradas. En todos estos locales el horario de atención física será extendido y recibirán documentos desde las 8:00 de la mañana hasta casi la medianoche.

Con el fin de evitar contratiempos o dudas de último momento, la entidad electoral recordó que mantiene activos varios canales de soporte técnico, tanto presenciales como virtuales. Entre ellos figuran una línea telefónica gratuita, atención continua por la aplicación Teams, correos electrónicos y números de WhatsApp habilitados para consultas rápidas. Asimismo, se brindará asesoría en persona dentro del auditorio Nazca, ubicado en el distrito de Jesús María.

Call Center (línea gratuita): 0800-00-214

0800-00-214 Atención virtual 24/7: A través de la aplicación Microsoft Teams.

A través de la aplicación Microsoft Teams. Números de WhatsApp: 923 046 079 / 923 050 582 / 923 050 653

923 046 079 / 923 050 582 / 923 050 653 Correo electrónico: mesaayuda02@jne.gob.pe

Además, las autoridades del JNE hicieron un llamado directo a los representantes de cada partido político. "Invocamos a las organizaciones políticas a realizar el trámite de inscripción de listas con la debida antelación para evitar inconvenientes". Con esta advertencia, el organismo busca que los personeros no esperen el último minuto del viernes para registrar sus listas.