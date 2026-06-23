Carlos Álvarez anuncia su desafiliación a País para Todos: "Existen desacuerdos e incongruencias en el partido"

Álvarez postuló a la presidencia con País para Todos | Composición: LR.

Álvarez postuló a la presidencia con País para Todos | Composición: LR.

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Carlos Álvarez, excandidato presidencial del partido País para Todos, anunció su desafiliación de la agrupación política. El actor cómico indicó que existen desacuerdos en la organización que lo llevaron a tomar esta decisión. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Álvarez presentó su renuncia formal a la agrupación el 12 de junio.

"He presentado mi desafiliación a País para Todos. Agradezco a la agrupación porque me permitió postular a la Presidencia de la República. Existen desacuerdos e incongruencias dentro del partido. Lo mejor es dar un paso al costado y seguir nuestro camino como peruanos", indicó en una entrevista con Canal N.

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Al respecto, Álvarez fue consultado sobre si su renuncia estaba relacionada con la posición adoptada por País para Todos de cara a la segunda vuelta. Como se recuerda, el excandidato presidencial expresó gestos de respaldo hacia la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mientras que la agrupación optó por no respaldar oficialmente a ninguna candidatura.

Álvarez señaló que el comunicado original de la agrupación exhortaba a que cada militante tuviera libertad para elegir a su candidato, independientemente de su cargo dentro del partido. Por ello, aseguró que le sorprendieron las reacciones que generó su respaldo a Fujimori.

País para Todos no pasó la valla electoral

Asimismo, Álvarez calificó de "injusto" que País para Todos no haya superado la valla electoral y, por ende, no pueda contar con representación en el próximo Congreso de la República.

Según el excandidato, debería realizarse una revisión del sistema de cifra repartidora a nivel nacional. Días antes, el partido publicó un comunicado en el que afirmó que le correspondía contar con representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que la agrupación no sobrepasó los mínimos necesarios y, por ende, no será partícipe del nuevo Congreso.