Partido del Buen Gobierno, Obras y otros 23 partidos perderán su inscripción por baja representación en las ERM 2026

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Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 provocarán la salida de 25 organizaciones políticas del Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Entre los partidos que no alcanzaron los mínimos de representación territorial establecidos por la ley figuran el Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Partido Aprista Peruano, Partido Popular Cristiano (PPC), Perú Libre y Partido Morado. De confirmarse estos resultados, estas agrupaciones perderían su inscripción al no cumplir con la cantidad de candidaturas regionales y provinciales requeridas.

Entre los casos más llamativos están el Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras, que tendrán representación en el próximo Congreso, pero aun así quedarían fuera por no alcanzar el número mínimo de candidaturas. Juntos por el Perú y Fuerza Popular, en cambio, pasaron apenas con lo justo y lograron completar la valla mínima exigida por la ley.

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La normativa vigente exige a los partidos políticos presentar candidaturas en al menos ocho gobiernos regionales y 40 provincias para conservar su inscripción. Sin embargo, los registros preliminares de postulaciones muestran que decenas de agrupaciones quedaron por debajo de una o ambas vallas, pese a que el Congreso aprobó una flexibilización de los requisitos meses antes del cierre de inscripciones.

También figuran entre las organizaciones que no cumplieron con el requisito mínimo aquellas que ya habían tenido un desempeño débil en las elecciones generales y no lograron inscribir el número de candidatos exigido: Avanza País, el Partido Aprista Peruano, Progresemos y Primero la Gente. A ello se suman agrupaciones que solo presentaron una candidatura, como Salvemos al Perú, Fé en el Perú y el Partido Político ADP.

Por otro lado, Perú Libre, el partido que ganó las elecciones generales de 2021 ahora pasaría a perder su inscripción por no alcanzar las candidaturas requeridas. Según la información revisada tras el cierre del plazo de inscripción, la agrupación apenas alcanzó dos postulaciones regionales y diez provinciales.

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José Tello, abogado electoral: los partidos deben cumplir ambas exigencias para conservar su inscripción

El abogado especialista en derecho electoral José Tello explicó que la ley exige el cumplimiento simultáneo de los requisitos regionales y provinciales. No basta con superar una de las dos vallas. Las organizaciones políticas deben alcanzar ambas para evitar la cancelación de su inscripción.

"Para mantener la inscripción tienen que cumplir ambos", señaló Tello al ser consultado sobre la posibilidad de que un partido conserve su registro si supera una de las exigencias, pero no la otra. Con esa interpretación, las agrupaciones que no alcanzaron el mínimo requerido quedarían expuestas a perder su personería jurídica.

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El especialista también precisó que las alianzas electorales sí pueden contabilizarse para el cumplimiento de estos requisitos. Como ejemplo mencionó el caso de Juntos por el Perú, organización que logró completar el número mínimo de candidaturas regionales mediante una alianza. "Si un partido tiene candidaturas propias en siete regiones y una octava participa mediante alianza, se considera que cumple con el requisito para conservar su inscripción", afirmó.

Tello también se refirió a las postulaciones que aún aparecen en estado de borrador dentro de los sistemas electorales. Según indicó, estas candidaturas todavía deben ser procesadas por las autoridades electorales y podrían ser admitidas o rechazadas dependiendo de la evaluación correspondiente. Sin embargo, advirtió que las organizaciones no pueden asumir automáticamente que esas listas serán incorporadas al proceso.

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¿Qué pasará con el financiamiento público directo de los partidos?

La pérdida de inscripción no solo implica la desaparición legal de una organización política. También afecta el acceso a los recursos económicos que reciben los partidos mediante el financiamiento público directo. Sobre este punto, Tello sostuvo que los fondos asignados a una agrupación que pierde su inscripción no pueden seguir entregándose.

"Debería devolverse al Tesoro Público porque no se puede dar dinero a un partido que pierda la inscripción", explicó. El especialista añadió que esos recursos no se redistribuyen entre las organizaciones que sí permanecen vigentes.

Congreso redujo los requisitos de participación antes de las ERM 2026

Meses antes del cierre de inscripciones para las ERM 2026, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas que redujeron las exigencias de representación territorial para los partidos. La medida fue impulsada con el argumento de facilitar la participación de agrupaciones que enfrentaban dificultades para presentar listas en todo el país.

La reforma estableció que del 40% de representatividad en las regiones (13) se pase a solicitar inscripción de fórmulas solo en el 30% (8). Diversos especialistas cuestionaron la decisión y advirtieron que el cambio beneficiaba principalmente a organizaciones con escasa estructura territorial y reducida presencia en regiones.

Pese a esa flexibilización, los registros de candidaturas muestran que 25 organizaciones políticas no alcanzaron los mínimos exigidos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La situación evidencia que varias agrupaciones no lograron consolidar una presencia nacional suficiente ni siquiera después de la reducción de las vallas aprobada por el Parlamento.