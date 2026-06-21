Keiko Fujimori se muestra triunfalista mientras Roberto Sánchez busca anular mesas de sufragio

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Después de cuatro postulaciones presidenciales, Keiko Fujimori se aleja de la narrativa del fraude y celebra una victoria que aún no es oficial. Mientras tanto, Roberto Sánchez justifica sus pedidos de nulidad de mesas de sufragio al asegurar que no desconoce los resultados, sino que busca la defensa del voto.

Una vez que ingresaron los votos del extranjero y Fujimori pudo superar a Sánchez, la lideresa empezó a sostener una postura conciliadora. Luego, con el conteo oficial de la ONPE acercándose al 100% y el rechazo de los pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú, ya se presenta como ganadora.

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"Hoy podemos decir, y nos faltan pocos días, sí se pudo", exclamó en Villa El Salvador, el 20 de junio último, frente a decenas de militantes que corearon "Sí se pudo, sí se pudo". Previamente, aseguró que "se vienen cinco años de grandes retos".

Incluso, anunció el legado que espera de Fuerza Popular. "Los peruanos hemos demostrado al mundo que siempre podemos, que hemos derrotado al terrorismo, que derrotamos la hiperinflación y que ahora vamos a derrotar la delincuencia", mencionó.

El 19 de junio último también adelantó su postura frente a posibles pedidos de indultos presidenciales.

"Los pedidos de indulto que se van a presentar en adelante. Toda solicitud de indulto humanitario tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios. Cualquier pedido tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona y evaluarse caso a caso", dijo.

Su equipo técnico mantiene el mismo ánimo de triunfo. Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, anunció que el partido no apelará el fallo del JEE que declaró improcedente el pedido para anular votos en la región de Puno.

Dyer explicó que, si bien existieron fuertes discrepancias iniciales sobre el conteo de los votos en Puno, la posición final de la agrupación es acatar lo dispuesto por la ley. "Si ya los argumentos que dimos al final no fueron suficientemente válidos para poder poner nuestra posición clara, simplemente hay que respetarlo", anotó.

Se trataba de siete recursos de nulidad, cinco referidos a actas y dos a centros de votación, los cuales representaban más de 7.000 votos. En todos los casos, el argumento fue que los personeros no pudieron ingresar al momento de instalación de mesas.

Juntos por el Perú insiste en pedidos de nulidad

Ese es el escenario de Juntos por el Perú. Roberto Sánchez y su equipo técnico no han cedido en los intentos de nulidad de votos.

La organización presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dos pedidos de nulidad. Uno de ellos tenía por objetivo 1.751 mesas instaladas en la capital y otras 647 ubicadas en territorio estadounidense; sin embargo, ambos fueron declarados improcedentes.

Pese a ello, durante su discurso en la manifestación que convocó para el 19 de junio último, Sánchez anunció una nueva solicitud en el mismo sentido.

"En las próximas horas, nuestro equipo legal presentará un recurso. ¿Y qué es lo que dice el recurso? El reglamento cuando se incumple la seguridad jurídica, cuando se incumple la cadena de historia, la valija diplomática, la seguridad y la convicción que se ha respetado el voto, dice que lo que corresponde es la nulidad de elecciones", expresó.

También resaltó que en territorio peruano él resulta vencedor de la contienda electoral. "En más de 1.600 distritos, el pueblo ha elegido su gobierno. Si se trata de las 197 provincias, más de 160 provincias han elegido ya a su gobierno popular. Si se trata de las regiones, 16 regiones han escogido ya a su gobierno popular y han pintado de esperanza todo nuestra patria, de verde, de ver de esperanza, de verde el color de nuestro medio ambiente", dijo.

A título personal, Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, que establece los lineamientos para las actividades electorales en el extranjero para la segunda vuelta presidencial 2026.

"La señora Boluarte convoca a elecciones en el año 2025. Desde ese momento hasta ahora no debió salir ninguna norma que cambie las reglas del juego", dijo.

Anteriormente, el partido había solicitado a Fuerza Popular pedir de manera conjunta un recuento de votos ante la instancia electoral.

Sánchez aseguró estar convencido de que una "acción conjunta" dejaría un "legado de transparencia y cero controversia". "Indistintamente quién gane producto de este proceso de cero controversia, inobjetable, seamos capaces de darle al Perú certeza y confianza total", anotó.

La propuesta fue rechazada por el partido naranja. "El mejor pacto de transparencia es cumplir las normas, los compromisos que ambos partidos han firmado al comienzo de este proceso electoral. Hay un pacto ético, hay normas, hay procedimiento", mencionó Luis Galarreta.