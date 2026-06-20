Keiko Fujimori celebra virtual triunfo en evento por el Día del Padre: “Sí se pudo, se vienen cinco años de grandes retos”

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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, participó este sábado en una actividad por el Día del Padre en el distrito de Villa El Salvador, donde aprovechó el momento para referirse a los resultados de la segunda vuelta electoral y expresar confianza en que la tendencia favorable registrada hasta el momento se consolidará en los próximos días.

Tras rendir homenaje a los padres presentes, Keiko Fujimori agradeció a sus seguidores y dirigentes partidarios por el respaldo durante la campaña y el proceso electoral.

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“A lo largo de estos años, que no han sido fáciles, los dirigentes de nuestro partido demostraron que los golpes nos hacen más fuertes. Los papás de Fuerza Popular demostraron que nos podemos caer, pero siempre nos vamos a levantar”, manifestó.

Fujimori se muestra confiada en los resultados

Uno de los momentos más destacados de la actividad se produjo cuando Fujimori hizo referencia a los resultados electorales preliminares y al trabajo realizado por los personeros de su agrupación política durante la jornada electoral.

“Gracias a ustedes y a todo el trabajo que se ha hecho a través de los personeros, hoy podemos decir, y nos faltan pocos días, ¡sí se pudo!”, expresó ante los aplausos de los asistentes.

Asimismo, proyectó un eventual gobierno de cinco años y convocó a la unidad nacional para afrontar los desafíos del país. “Se vienen cinco años de grandes retos, pero yo estoy segura que con la bendición de Dios, pero sobre todo con el trabajo y la unidad de todos los peruanos vamos a salir adelante”, señaló.

Conteo oficial aún no concluye

Las declaraciones de Keiko Fujimori se producen en un contexto en el que el conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial continúa a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Si bien la candidata de Fuerza Popular mantiene una ventaja sobre su contendor, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, el procesamiento de actas todavía no ha alcanzado el 100%, por lo que los resultados definitivos aún se encuentran pendientes de oficialización por parte de las autoridades electorales.

Promete enfrentar la delincuencia

Durante su discurso, la excandidata presidencial también trazó un paralelo entre distintos desafíos que enfrentó el país en décadas pasadas y el problema de la inseguridad ciudadana que afecta actualmente a diversas regiones.

“Los peruanos hemos demostrado al mundo que siempre podemos, que hemos derrotado al terrorismo, que derrotamos la hiperinflación y que ahora vamos a derrotar la delincuencia”, afirmó.

La lideresa fujimorista también agradeció el respaldo recibido durante la campaña electoral por parte de transportistas, comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes, “que a pesar del temor, del miedo y la amenaza, salen adelante a trabajar”.

Homenaje a Alberto Fujimori

La actividad estuvo centrada en la celebración por el Día del Padre y reunió a simpatizantes de Fuerza Popular en Villa El Salvador. Durante el evento, Keiko Fujimori también rindió homenaje a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, a quien dedicó palabras de reconocimiento en el marco de la festividad.

El acto concluyó entre arengas de los asistentes y expresiones de optimismo de los dirigentes del partido respecto a los resultados finales de la elección presidencial.