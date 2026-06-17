HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Política

Congreso cambia reglas electorales para las ERM 2026 y beneficia a partidos que no alcanzaron mínimo de candidatos

Una modificación incorporada en la Ley de Organizaciones Políticas redujo de 50% a 30% el requisito de participación regional para conservar la inscripción partidaria. La nueva norma beneficia directamente a agrupaciones que no alcanzaban el mínimo exigido por la legislación anterior.

Congreso modificó requisito para que los partidos y movimientos regionales mantengan su inscripción. Foto: difusión
Congreso modificó requisito para que los partidos y movimientos regionales mantengan su inscripción. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Las reglas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) cambiaron a pocos días del cierre de inscripción de candidaturas a los cargos. El Congreso aprobó una modificación a la Ley de Organizaciones Políticas que redujo de 50% a 30% el número mínimo de regiones en las que un partido debe presentar listas para mantener su inscripción. Con esta decisión, el partido Obras y otras organizaciones políticas evitan quedar expuestas a la cancelación de su registro ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Únete a nuestro canal de política y economía

La modificación fue incorporada en la Ley N.° 32657, publicada en el diario oficial El Peruano. La norma cambió el literal f) del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. Antes, los partidos debían participar en al menos el 50% de las regiones del país. Ahora, el requisito se redujo al 30%.

TE RECOMENDAMOS

¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El cambio tiene un efecto inmediato sobre organizaciones políticas que no lograron cumplir con las exigencias establecidas para las ERM 2026. El abogado electoral, José Tello, en declaraciones para este diario, mencionó que el partido Obras presentó 12 listas regionales, cifra insuficiente bajo la legislación vigente hasta antes de la modificación. Con la nueva exigencia, el partido supera el umbral mínimo requerido y mantiene su inscripción electoral.

PUEDES VER: José Domingo Pérez se distancia de Juntos por el Perú y no descarta postular más adelante: "Es un aspecto en evaluación”

lr.pe

Cambio legal reduce exigencia de 13 a 8 listas regionales

La modificación fue incorporada en un dictamen recaído sobre un proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo en 2024. La iniciativa estaba orientada a realizar cambios vinculados a las elecciones municipales. Sin embargo, dentro de las disposiciones complementarias se añadió una reforma al artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas.

El texto aprobado por la Comisión de Constitución el 12 de junio estableció que la causal de cancelación de inscripción se aplicará cuando un partido no participe en las elecciones regionales en al menos el 30% de las regiones. La disposición fue promulgada de forma inmediata por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Balcázar, y publicada días después en El Peruano.

PUEDES VER: Juntos por el Perú convoca a marcha nacional "en defensa del voto" para este 19 de junio

lr.pe

En términos prácticos, la reforma redujo el requisito de participación regional de 13 a 8 listas. Ese cambio permitió que Obras, con 12, cumplieran con las nuevas condiciones exigidas por la ley. De haberse mantenido la norma anterior, varios partidos políticos y movimientos regionales hubieran enfrentado la pérdida de su inscripción al finalizar el proceso electoral.

La cancelación del registro no solo implicaba quedar fuera del sistema de partidos. También suponía perder el financiamiento público directo y afrontar un nuevo proceso de inscripción ante las autoridades electorales. Este trámite fue endurecido en los últimos años mediante reformas respaldadas por las propias fuerzas políticas que ahora resultan beneficiadas por la reducción de requisitos.

PUEDES VER: Poder Judicial archiva definitivamente el caso Cócteles contra Keiko Fujimori

lr.pe

José Tello, abogado electoral: "Esta norma viola la Constitución y debería ser declarada inconstitucional"

El abogado electoral José Tello cuestionó la modificación aprobada por el Congreso y sostuvo que la norma vulnera el principio de intangibilidad normativa, una regla que impide alterar las reglas electorales dentro del proceso en curso. A su juicio, el cambio aprobado para las ERM 2026 afecta la seguridad jurídica y genera un precedente peligroso para futuras elecciones.

"Es una norma que viola el principio de intangibilidad normativa. Si ahora desconocemos ese principio, después van a venir normas para Acuña, normas para Luna y normas para todo el mundo", advirtió. Según explicó, la modificación abre la puerta a que otros partidos impulsen cambios legales para evitar sanciones o requisitos electorales que les resulten desfavorables.

PUEDES VER: Carlos Bruce critica candidatura de Rafael López Aliaga: "Restaura la reelección de forma fraudulenta"

lr.pe

Tello señaló además que la reforma podría motivar iniciativas similares para beneficiar a organizaciones que no alcancen la valla electoral. Recordó que ya existen antecedentes de proyectos legislativos orientados a flexibilizar las condiciones de permanencia de los partidos políticos. "Podrían tratar de sacar un proyecto de ley para que la valla no se aplique en esta elección y así volver a tener a todos esos partidos con inscripción vigente", comentó.

Para el especialista, la disposición aprobada por el Parlamento contraviene el bloque de constitucionalidad debido a que afecta normas recogidas en el título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones. "Lo que está haciendo este Congreso es una norma que viola la Constitución y en su momento debería ser declarada inconstitucional. Al afectar el bloque de constitucionalidad, viola la Constitución", afirmó. Asimismo, citó el artículo 79 del Nuevo Código Procesal Constitucional como sustento de su posición.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
ONPE resultados segunda vuelta 2026 EN VIVO: resultados actualizados y quién va ganando las elecciones

ONPE resultados segunda vuelta 2026 EN VIVO: resultados actualizados y quién va ganando las elecciones

LEER MÁS
Retirar propaganda electoral un día antes de las elecciones no constituye “fraude”, como se afirmó en un viral

Retirar propaganda electoral un día antes de las elecciones no constituye “fraude”, como se afirmó en un viral

LEER MÁS
Vocero de Ahora Nación asegura que reconocerán eventual victoria de Keiko Fujimori: "Habrá que aceptarlo"

Vocero de Ahora Nación asegura que reconocerán eventual victoria de Keiko Fujimori: "Habrá que aceptarlo"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JEE admite apelación de Juntos por el Perú que busca anular 647 mesas en Estados Unidos

JEE admite apelación de Juntos por el Perú que busca anular 647 mesas en Estados Unidos

LEER MÁS
José Domingo Pérez se distancia de Juntos por el Perú y no descarta postular más adelante: "Es un aspecto en evaluación”

José Domingo Pérez se distancia de Juntos por el Perú y no descarta postular más adelante: "Es un aspecto en evaluación”

LEER MÁS
Eliane Karp pide indulto humanitario para Alejandro Toledo: "Tengan clemencia con mi esposo"

Eliane Karp pide indulto humanitario para Alejandro Toledo: "Tengan clemencia con mi esposo"

LEER MÁS
Francis Allison critica candidatura de López Aliaga a teniente alcalde: "Es altamente irrespetuoso con los electores"

Francis Allison critica candidatura de López Aliaga a teniente alcalde: "Es altamente irrespetuoso con los electores"

LEER MÁS
ONPE resultados segunda vuelta 2026 EN VIVO: resultados actualizados y quién va ganando las elecciones

ONPE resultados segunda vuelta 2026 EN VIVO: resultados actualizados y quién va ganando las elecciones

LEER MÁS
Fiscal Germán Juárez es investigado por cohecho y lo retiran de la Coordinación de Lavado de Activos

Fiscal Germán Juárez es investigado por cohecho y lo retiran de la Coordinación de Lavado de Activos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025