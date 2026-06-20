¿Fuiste miembro de mesa? Así puedes retirar el pago que la ONPE depositará este 22 de junio

Pago a miembros de mesa de la segunda vuelta electoral 2026 | Foto: Andina / Difusión

Pago a miembros de mesa de la segunda vuelta electoral 2026 | Foto: Andina / Difusión

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, a partir del 22 de junio, realizará el pago de S/165 a más de 270.000 ciudadanos que ejercieron el cargo de miembro de mesa durante la Segunda Elección Presidencial (SEP). Dicho monto corresponde al 3% de una unidad impositiva tributaria (UIT), establecida como compensación económica por la Ley n.° 32231.

La entrega de esta retribución se efectuará de acuerdo con la modalidad de pago que cada persona eligió durante su registro en el portal de la ONPE. Las opciones disponibles fueron depósito en cuenta del Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA o Scotiabank; depósito a través de la billetera digital Yape y cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.

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Así puedes identificar el pago que te enviará la ONPE

Los depósitos en cuentas bancarias y a través de Yape se realizarán entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio, y podrán identificarse bajo los siguientes conceptos:

BCP: Movilidad

BBVA: A/TR Oficina Nacional de Proce.

Scotiabank: Tbk-pagos varios

Banco de la Nación: Abono/Cargo por regularización

Yape: Oficina Nacional de Procesos Electorales

Así puedes retirar el dinero en el Banco de la Nación

En el caso de quienes escogieron el cobro presencial en agencias del Banco de la Nación, podrán retirar el monto desde el jueves 25 de junio solo con presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta opción de retiro también aplica a los miembros de mesa que asumieron el cargo estando en la fila de electores y a quienes nunca se registraron.

Asimismo, esta modalidad de cobro es válida para los ciudadanos que no pueden hacerlo de otra manera debido a que la entidad bancaria rechaza transferir el monto como depósito o mediante Yape.

Así puedes hacer seguimiento al pago de la ONPE

Los ciudadanos que fueron miembros de mesa en la Segunda Elección Presidencial pueden dar seguimiento a su pago a través de este enlace. Además, ante cualquier consulta adicional, pueden comunicarse con la ONPE mediante sus canales de atención:

Correo electrónico: informes@onpe.gob.pe

Línea gratuita: 0800-00513

Asistente virtual (WhatsApp): +51 995404991

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