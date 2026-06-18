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Roberto Sánchez confirma que participará en marcha nacional: "Nuestro pueblo viene mañana"

El candidato presidencial de Juntos por el Perú anunció que acudirá a la movilización convocada para este 19 de junio y aseguró que su organización coordina medidas para evitar infiltrados, actos de violencia o cualquier incidente durante la protesta.

Sánchez junto a su equipo técnico brindaron una conferencia de prensa desde su local partidario. Foto: Melissa Landa / LR
Sánchez junto a su equipo técnico brindaron una conferencia de prensa desde su local partidario. Foto: Melissa Landa / LR
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó que participará en la movilización nacional convocada para el 19 de junio tras los cuestionamientos formulados por su agrupación al proceso electoral. Durante una conferencia de prensa, el también congresista sostuvo que la manifestación será pacífica y afirmó que miles de simpatizantes acudirán a las calles para exigir que se respete la voluntad popular. "Nuestro pueblo viene mañana", declaró.

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Según indicó, su partido continuará presentando recursos ante las autoridades competentes y mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo del proceso hasta que se resuelvan todas las observaciones planteadas.

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El líder de Juntos por el Perú también respondió a las críticas por la convocatoria a las calles. Aseguró que la movilización no busca generar confrontación y remarcó que los participantes actuarán dentro del marco democrático. En ese sentido, indicó que su agrupación ha tomado previsiones para evitar hechos que puedan alterar el orden público.

Además, reiteró sus cuestionamientos al trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de la Cancillería respecto al manejo de las actas provenientes del extranjero. Sánchez sostuvo que existen dudas que deben ser aclaradas por las instituciones involucradas y afirmó que continuarán exigiendo explicaciones sobre el traslado y procesamiento de los documentos electorales.

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Roberto Sánchez asegura que la movilización será pacífica

Durante su pronunciamiento, Sánchez afirmó que la marcha convocada para este viernes tendrá un carácter pacífico y descartó cualquier llamado a la violencia. "Mañana nos estamos organizando para que no haya infiltrados", manifestó al explicar las coordinaciones que realiza su agrupación para el desarrollo de la protesta.

El candidato sostuvo que la movilización busca defender lo que considera la expresión legítima de los ciudadanos en las urnas. "Daremos lucha democrática para que se respete la voluntad de nuestro pueblo", señaló. También indicó que sus simpatizantes consideran que los resultados conocidos hasta el momento no reflejan plenamente la decisión popular.

En la misma línea, pidió que las autoridades electorales garanticen transparencia durante todo el proceso. "Nosotros exigimos respeto y transparencia" y "se respete todos los votos como corresponde, pero con cero controversias", declaró ante los medios de comunicación.

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Juntos por el Perú anuncia nulidades y cuestiona el manejo de actas del extranjero

El equipo legal de Juntos por el Perú informó que presentará solicitudes de nulidad sobre diversas mesas de votación. El abogado Roy Mendoza precisó que su organización ha decidido impugnar 1.751 mesas en Lima debido a presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la documentación electoral.

Asimismo, anunció pedidos de nulidad para 647 mesas instaladas en Estados Unidos y otras 294 en Buenos Aires. Según explicó, una de las principales observaciones se relaciona con el tratamiento de las actas electorales en el exterior. "No digitalizando, no escaneando y no enviando las actas", afirmó al sustentar los cuestionamientos de su agrupación.

Por su parte, Marco Zeballos responsabilizó a la Cancillería y a los consulados por las presuntas deficiencias en el traslado de la documentación. "Los consulados tienen la obligación de remitir todas las actas mediante valija diplomática" y "lo que cuestionamos es el hecho de que la autoridad, Cancillería, consulado y ONPE no hayan cumplido con sus responsabilidades", declaró.

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