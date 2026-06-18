Es impreciso que la ONPE no contabilizó 106 votos a favor de Roberto Sánchez en un acta de Loreto

Una publicación en Facebook compartida más de 2.000 veces viene generando revuelo. En ella, se deja entrever que la ONPE no habría contabilizado los 106 votos a favor de Roberto Sánchez en el acta N.° 066541 del distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, Loreto:

Fuente: Noticias del Gran Sur, Facebook

Esta información es imprecisa. Ocurre que, originalmente, en la mesa de votación no se incluyeron en la casilla final los votos de Roberto Sánchez, que más que duplicaban los de Keiko Fujimori. Sin embargo, luego todos los votos fueron contabilizados y registrados por la ONPE tras una resolución del Jurado Electoral Especial:

Fuente: Resolución N.°01359-2026, Jurado Especial de Elecciones

Sobre el error

El acta en cuestión fue digitada el 8 de junio e inmediatamente se advirtió el error aritmético, ya que no se habían sumado los votos a favor de Sánchez:

Fuente: ONPE

Posteriormente, el acta fue enviada al Jurado Electoral Especial y la ONPE sí contabilizó los votos luego de la resolución. Como muestra la información oficial, los votos dieron como ganador en esa mesa a Roberto Sánchez:

Fuente: ONPE

¿Qué dice la norma?

En el marco de los procesos electorales, las actas que presentan errores aritméticos siguen un procedimiento especial antes de ser incorporadas a los resultados oficiales. Según el reglamento sobre recuento de votos, aprobado por la Resolución N.° 0180-2025-JNE, un acta con error aritmético es aquella que presenta: “inconsistencias entre la suma de votos y el total de ciudadanos que votaron”. Al presentar un error, el acta debe ser cotejada para que posteriormente el Jurado Electoral Especial emita una resolución y se proceda con la contabilización.

Fuente: Resolución N.° 0180-2025-JNE

Conclusión

El acta que presentaba un error aritmético en el distrito de Lagunas, en Loreto, y que originalmente no consignaba los votos del candidato Roberto Sánchez sí fue finalmente contabilizada por la ONPE luego de una resolución del JEE, como indica la normativa vigente para estos casos. Por lo tanto, PerúCheck califica como imprecisa la información en redes sociales que señala que los votos de Sánchez nunca fueron contabilizados.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.

