JEE admite apelación de Juntos por el Perú que busca anular 647 mesas en Estados Unidos

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 aceptó el recurso de apelación presentado por el partido Juntos por el Perú que busca anular 647 mesas en Estados Unidos. Con esta medida, el caso pasa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que deberá resolver si anula o no los resultados.

Resolución que indica que se concede el rescurso de apelación de Juntos por el Perú.

La cronología del caso muestra que el pedido de nulidad fue presentado originalmente el 11 de junio por Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal de la agrupación. Sin embargo, el 12 de junio, el JEE declaró "improcedente" el reclamo.

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El motivo de ese rechazo inicial fue que el partido no adjuntó el voucher del pago de la tasa correspondiente a la solicitud de nulidad ni los medios probatorios por cada mesa de sufragio. Frente a esto, Juntos por el Perú presentó su recurso de apelación la noche del 14 de junio. Al revisar el documento, el tribunal electoral —integrado por Maruja Otilia Hermoza Castro, Teddy Edgardo Cortez Vargas y Gina Maria Delgado Reyes— verificó que el recurso se entregó dentro del término legal y que esta vez sí contaba con el pago de la tasa electoral por concepto de apelación.

El pedido de Juntos por el Perú busca invalidar los votos emitidos por los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero en diversas ciudades estadounidenses, incluyendo mesas de votación claves ubicadas en Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City.