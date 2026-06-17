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Política

Roberto Sánchez anuncia conferencia de prensa para este jueves 18: "Juntos por el Perú tiene anuncios"

Aún se desconoce el lugar del evento y los temas a discutir. Recientemente, el partido logró que su apelación en el pedido de nulidad de mesas de sufragio en Lima fuera admitida.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú.
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú.
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El candidato presidencial Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, anunció que el partido ofrecerá una conferencia de prensa este jueves 18 de junio a las 9.00 a. m. Sin embargo, el comunicado no precisó el lugar donde se realizará la actividad ni los temas que serán abordados.

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“Mañana vamos a tener una conferencia de prensa. Juntos por el Perú tiene anuncios muy importantes para hacerle al país en este contexto electoral. Será mañana a las 9 de la mañana”, señaló el líder de la agrupación.

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En las últimas horas, Juntos por el Perú ha generado expectativa luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 admitiera a trámite la apelación presentada por la organización para solicitar la nulidad de 1.751 mesas de sufragio instaladas en Lima. Asimismo, el partido interpuso una apelación respecto a su pedido de nulidad de votos emitidos en el extranjero.

“Confiamos en que el Jurado Nacional de Elecciones realizará una evaluación rigurosa de nuestro recurso, contribuyendo a fortalecer la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, señaló Juntos por el Perú en un comunicado.

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