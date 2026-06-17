Roberto Sánchez anuncia conferencia de prensa para este jueves 18: "Juntos por el Perú tiene anuncios"

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El candidato presidencial Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, anunció que el partido ofrecerá una conferencia de prensa este jueves 18 de junio a las 9.00 a. m. Sin embargo, el comunicado no precisó el lugar donde se realizará la actividad ni los temas que serán abordados.

“Mañana vamos a tener una conferencia de prensa. Juntos por el Perú tiene anuncios muy importantes para hacerle al país en este contexto electoral. Será mañana a las 9 de la mañana”, señaló el líder de la agrupación.

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En las últimas horas, Juntos por el Perú ha generado expectativa luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 admitiera a trámite la apelación presentada por la organización para solicitar la nulidad de 1.751 mesas de sufragio instaladas en Lima. Asimismo, el partido interpuso una apelación respecto a su pedido de nulidad de votos emitidos en el extranjero.

“Confiamos en que el Jurado Nacional de Elecciones realizará una evaluación rigurosa de nuestro recurso, contribuyendo a fortalecer la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, señaló Juntos por el Perú en un comunicado.