Josefina Miró Quesada denuncia el proyecto que busca convertir el mes del orgullo en el mes de la familia como un ataque homófobo

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Josefina Miró Quesada aseguró en la entrevista en 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas que la iniciativa de la congresista Milagros Aguayo de promover el 'mes de la familia' en reemplazo del mes del orgullo responde a una agenda retrógrada que intenta homogeneizar la diversidad sexual y de género.

La invitada explicó que, a su juicio, ese tipo de proyectos no solo busca revertir avances culturales, sino que forma parte de un paquete legislativo más amplio dirigido a restringir derechos: restricción de abortos terapéuticos, eliminación de la educación sexual integral y límites a la protección de personas trans, entre otras medidas.

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Una estrategia política y religiosa

Miró Quesada describió la iniciativa como parte de una estrategia mayor que mezcla religión y política para imponer un modelo de familia tradicional. Según ella, esa combinación busca justificar reformas legales bajo un discurso aparentemente laico —como el derecho a la vida o la familia—, pero con un trasfondo confesional que deja desprotegidas a las minorías.

En su intervención afirmó que la propuesta funciona como 'un intento más homofóbico, transfóbico', porque pretende eliminar la visibilidad de la disidencia sexual y de género en un momento en que, dijo, la mayoría de países occidentales reconocen y buscan proteger a la comunidad LGBTQ.

Impacto sobre derechos y diversidad

Para Miró Quesada, la iniciativa desconoce la complejidad de las familias actuales: familias homoparentales, familias monoparentales o parejas que eligen no reproducirse quedarían desplazadas por un ideal único de reproducción y roles de género. Advirtió que la narrativa biologicista que sustenta estas propuestas reduce el papel social de mujeres y hombres a funciones biológicas inmutables.

También subrayó que estas propuestas no actúan de forma aislada: se articulan con intentos de controlar la educación y el acceso a servicios de salud, y se apoyan en una retórica que busca criminalizar o deslegitimar a quienes defienden la diversidad.

Respuesta y llamado a la sociedad

Josefina Miró Quesada concluyó advirtiendo que las leyes no cambiarán la realidad de la diversidad humana y convocó a la ciudadanía a defender los avances en igualdad. Indicó que, frente a estas iniciativas, es necesario mantener los espacios de reivindicación y protección de derechos, y denunció el uso de herramientas jurídicas y discursivas para aparentar un carácter laico cuando el propósito es confesional.

En su diagnóstico, la propuesta para transformar el mes del orgullo en mes de la familia forma parte de un movimiento más amplio que, si prospera, puede revertir conquistas en derechos humanos y ampliar las desigualdades por razón de género y sexualidad.