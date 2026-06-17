Francis Allison critica candidatura de López Aliaga a teniente alcalde: "Es altamente irrespetuoso con los electores"

Allison fue crítico con la nueva candidatura de López Aliaga | Composición: LR.

Allison fue crítico con la nueva candidatura de López Aliaga | Composición: LR.

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Francis Allison, alcalde de Magdalena y candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, señaló que la postulación de Rafael López Aliaga al cargo de teniente alcalde constituye un acto criticable. Según Allison, esta decisión se suma a una serie de acciones que evidencian un comportamiento político errático por parte del exalcalde de Lima.

"Rafael López Aliaga es altamente irrespetuoso con los electores. Falta a su palabra, postula al Senado y luego dice que ya no quiere. Cuando su candidato a la alcaldía pierda, quiero saber a qué va a postular", indicó en Canal N.

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Como se sabe, López Aliaga fue elegido senador para el periodo 2026-2031 como parte de la bancada de Renovación Popular. Sin embargo, el propio exburgomaestre capitalino aseguró que no jurará al cargo para regresar a la política municipal.

Además, el alcalde de Magdalena sostuvo que la gestión de López Aliaga tampoco está exenta de cuestionamientos. Allison afirmó que las obras ejecutadas durante la administración de Renovación Popular muestran procesos de selección poco transparentes.

"Si no los convalida, ¿por qué postula ahora a ser regidor? Si dice que tanto el JNE como la ONPE hacen trampa. Es inconsistente y contradictorio en lo que dice. Quisiera hacerle una pregunta a Rafael López Aliaga: él dice que está en política por amor. ¿Es amor al chancho o a los chicharrones? Es muy preocupante ver cómo, en sus años como alcalde, prácticamente todas las obras las ha hecho a dedo", apuntó.

Carlos Bruce también criticó a López Aliaga

Pero Allison no fue el único que cuestionó al exburgomaestre. Carlos Bruce, alcalde de Surco en licencia y también candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, señaló que la postulación de López Aliaga constituye una forma de eludir las normas electorales que, en principio, impedirían una candidatura directa de su parte.

"Eso se llama fraude a la ley, eso no se puede hacer. Es violar la norma que impide la reelección. ¿Van a utilizar la figura de ingresar como teniente alcalde de un señor de avanzada edad, como Luis Rubio, para que luego Rubio renuncie y él asuma la alcaldía?", señaló en una entrevista con Exitosa.

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Bruce agregó que esta situación podría sentar un precedente peligroso no solo para la política local, sino también para el ámbito nacional.

"Si esto se permite, dentro de cinco años Keiko dice: 'Voy a postular como vicepresidenta de Miki Torres' y después, a los pocos meses, Miki Torres renuncia y ella asume la Presidencia", indicó.