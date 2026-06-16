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Política

José Domingo Pérez se distancia de Juntos por el Perú y no descarta postular más adelante: "Es un aspecto en evaluación”

El exfiscal señaló que su prioridad en estos momentos es la excarcelación de Pedro Castillo. Pérez forma parte del equipo legal del exmandatario.

Pérez marcó distancia de Roberto Sánchez | Composición: LR.
Pérez marcó distancia de Roberto Sánchez | Composición: LR.
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José Domingo Pérez, exfiscal del extinto Equipo Especial Lava Jato y vocero de Juntos por el Perú, comenzó a marcar distancia del proyecto político de dicha agrupación. En entrevista con Exitosa, Pérez agradeció el espacio que le brindó Roberto Sánchez y no descartó postular en el futuro a un cargo público de representación.

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"Queda claro que hay ciclos que inician y que concluyen. Esta oportunidad que me ha brindado Roberto Sánchez la agradezco. Sin él no habría podido tener esta participación política ni recorrer nuestro gran país acompañando esta fórmula democrática, que era la mejor opción frente a lo que representa el fujimorismo. (...) Continuar en política es un aspecto en evaluación- Hay que tener en cuenta que tengo el legítimo derecho de participar en la vida política del país. Mi principal obligación en este momento es lograr la excarcelación del presidente Pedro Castillo. Esa es la prioridad", indicó.

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El exfiscal señaló que, por el momento, se dedicará a aportar su experiencia profesional al partido y anunció que se encuentra a la espera de la resolución de la apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo para revertir la sentencia por conspiración impuesta tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Como se sabe, Pérez es el abogado del exmandatario.

"Mi papel es acompañar desde lo que viene a ser mi profesión como abogado. Yo soy abogado del presidente Pedro Castillo. Mientras pueda brindar mi conocimiento y experiencia para una causa que considero justa, como es la defensa del voto ciudadano, apoyaré", apuntó.

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José Domingo Pérez señala que quedan impugnaciones por resolverse en estas elecciones generales 2026

José Domingo Pérez también se refirió al desarrollo de la segunda vuelta electoral en el Perú. El vocero de Juntos por el Perú indicó que su agrupación se mantiene a la espera de la resolución de los votos impugnados.

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"Es la voz autorizada dentro de lo que es Juntos por el Perú. Sin embargo, todavía hay diversos recursos pendientes de resolución ante los distintos Jurados Electorales Especiales y, en los casos que correspondan, ante el Jurado Nacional de Elecciones. El proceso electoral no concluye hasta que se resuelvan estas impugnaciones", indicó.

Como se sabe, con el 99,082% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori encabeza la carrera presidencial con el 50,097% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49,903%.

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