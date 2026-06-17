Eliane karp pide indulto humanitario para Alejandro Toledo: "Tengan clemencia con mi esposo"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Eliane Karp, exprimera dama, solicitó un indulto humanitario a favor de su esposo, el expresidente Alejandro Toledo. Según Karp, la salud del exmandatario se ha deteriorado en prisión y teme que pueda fallecer dentro de la cárcel si no recibe atención médica urgente.

"(…) a cualquiera que gane, yo les pediría que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita", expresó la exprimera dama vía Panamericana.

TE RECOMENDAMOS ¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Karp aclaró que su familia no busca evadir el proceso judicial ni las acusaciones de corrupción, sino apelar a razones humanitarias para priorizar la vida de Toledo. "Acá no hay sitio para rabia ni para maldad", añadió.

Un informe médico alerta riesgos mortales

El sustento principal de este pedido es un informe médico del 30 de marzo de 2026. Según este documento presentado en Panamericana, el expresidente —quien lleva más de 3 años recluido tras su extradición— padece serios problemas que requieren una hospitalización inmediata y atención especializada en cardiología, psiquiatría, urología y otras áreas. El informe detalla que Toledo corre un alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (derrame), un infarto de miocardio o una arritmia cardíaca grave si continúa encerrado.

La defensa y el entorno familiar sostienen que el sistema judicial "lo está matando poco a poco" debido a las condiciones de su reclusión. Además, debido a la avanzada edad del exgobernante y a criterios humanitarios, Karp y sus abogados insisten en que se le permita cumplir lo que queda de su proceso y condena en su casa, bajo supervisión médica.

Milagros Jauregui sobre la solicitud de indulto a Alejandro Toledo

La congresista se mostró a favor de que se analicen los beneficios carcelarios cuando la salud de un interno se encuentra gravemente deteriorada. Explicó que, si bien cualquier persona que comete un delito tiene la obligación de cumplir la condena impuesta por la justicia, la situación debe cambiar cuando se detectan enfermedades graves.

"El indulto humanitario siempre se debe dar a una persona enferma (…) si existe un preso en esas condiciones, yo creo que se le debería dar el indulto", indicó.