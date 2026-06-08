Roberto Sánchez llama a esperar los resultados al 100%: "Con tranquilidad y serenidad"

Roberto Sánchez llama a esperar los resultados al 100%: "Con tranquilidad y serenidad"

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Roberto Sánchez ocupa el primer lugar en el conteo de la ONPE al 94%; sin embargo, exhortó a esperar los resultados al 100% con "calma y tranquilidad". El secretario general de Transparencia, Omar Awapara, ha manejado el mismo discurso, ya que explicó que la diferencia entre ambos candidatos es mínima.

"Nosotros hay que tener tranquilidad y serenidad. Se han emitido importantes resultados a conteo rápido. Agradecemos ese respaldo. Estamos confiados y optimistas, pero el conteo al 100% aún está por develarse", declaró a la prensa.

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En ese sentido, llamó a que los personeros y el equipo técnico realicen sus labores en este proceso.

"Hubo un buen trabajo al de nuestros personeros, por eso, estamos tranquilos esperando los resultados al 100% y vamos a respetarlos sea cual sea", anotó.

También, agradeció el “apoyo crítico” brindado por algunos partidos políticos en esta segunda vuelta.

“Agradezco a todos los líderes del movimiento social, movimiento popular, los líderes sociales, culturales, sociales, académicos y muchos ciudadanos que dijeron voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron con su vocación lograr este eventual triunfo en estándares de paz, justicia y reconciliación”, anotó.

Destacó que él no realizó ninguna convocatoria, sino que ha sido un pedido y sentimiento del pueblo de retomar estos estándares y no les vamos a fallar.

Adicionalmente, pidió a los tomadores de decisión actuar en pro del país sean cual sean los resultados. “Hacemos un llamado a todos los agentes políticos, económicos para luchar contra el enemigo número 1 que tiene el Perú que es la corrupción. Esta campaña está a punto de concluir y el Perú necesita estabilidad”, dijo.