Es falso que el video de un policía abatiendo a un hombre armado corresponda a Tumbes y esté relacionado con la nueva ley del fuero militar

LO FALSO:

Recientemente se ha viralizado un video que muestra a un policía abatiendo a un hombre armado en Tumbes. Las publicaciones también afirman que el hecho está relacionado con la nueva Ley del Fuero Militar Policial.

LO VERDADERO:

El análisis del video determinó que los uniformes y distintivos corresponden a la Policía Militar de Brasil, no a la Policía Nacional del Perú.

Una búsqueda inversa estableció que el hecho ocurrió en Campo Maior, estado de Piauí (Brasil).

En redes sociales se viralizó un video en el que un policía dispara contra un hombre que lo amenaza con un machete. Las publicaciones aseguran que el hecho ocurrió en Tumbes y lo relacionan con la reciente promulgación de la ley del fuero militar policial, sugiriendo que el caso es una consecuencia de la nueva normativa.

Descripción asociada a las imágenes. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 136.000 visualizaciones, 2.300 reacciones, 1.600 comentarios y 1.900 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una revisión detallada del video permitió identificar diversos elementos visuales que contradicen la versión difundida en redes sociales. Entre ellos, destacan los uniformes y distintivos utilizados por los agentes, cuyas características no corresponden a la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, en los chalecos se lee claramente la inscripción “Polícia Militar”, denominación empleada por las policías militares de los estados de Brasil y que no forma parte de la identificación de la PNP.

Los uniformes y la inscripción “Polícia Militar” evidencian que los agentes no pertenecen a la PNP. Foto: Facebook

Aunque en Perú existe la Policía Militar, esta forma parte del Ejército y no de la Policía Nacional. Sus efectivos utilizan uniformes de camuflaje y desempeñan funciones vinculadas al ámbito militar, no tareas de seguridad ciudadana como las que muestra el video.

La Policía Militar del Perú utiliza uniformes de camuflaje y forma parte del Ejército. Foto: Facebook

Los hallazgos del análisis visual fueron corroborados mediante una búsqueda inversa de fotogramas y con palabras clave, que permitió identificar el origen del video en Campo Maior, estado de Piauí (Brasil). Medios brasileños reportaron que el hombre, identificado como Carlito da Silva Santos, murió tras enfrentarse con policías militares mientras los amenazaba con un machete.

Nota de Portal GP1 traducida al español. Foto: Instagram

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió un video que supuestamente mostraba a un policía abatiendo a un hombre armado en Tumbes y que fue presentado como un caso relacionado con la nueva ley del fuero militar policial. Sin embargo, el análisis de los uniformes y distintivos de los agentes evidenció que corresponden a la Policía Militar de Brasil. Además, una búsqueda inversa de fotogramas y mediante palabras clave confirmó que el hecho ocurrió en Campo Maior, estado de Piauí (Brasil), por lo que no guarda relación con la legislación peruana.