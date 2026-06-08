Congreso gastará más de S/400 mil en remodelar su complejo deportivo

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Pese a que solo le quedan meses de gestión, el actual Congreso gastará 415.000 soles en remodelar su complejo deportivo Fernando León de Vivero, ubicado en el Cercado de Lima.

El 15 de abril de este año se realizó la convocatoria para el "Servicio de mantenimiento correctivo integral y acondicionamiento de la infraestructura del complejo deportivo Fernando León de Vivero" bajo la modalidad de Concurso Público Abreviado de Servicios.

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Dentro del plazo previsto en las bases, se registraron 74 postulantes en estado válido. Posteriormente, el 5 de mayo se presentaron cinco ofertas económicas, de las cuales fue seleccionada la Inmobiliaria Piñarreta SAC por el monto de S/415 500.

Fue seleccionada la Inmobiliaria Piñarreta S.A.C. por el monto de S/415 500. Foto: captura de pantalla Cuarto Poder/IA

En mayo, tras la difusión de un reportaje periodístico sobre este proyecto, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso emitió un comunicado en el que aseguró que no se trata de una remodelación, sino de garantizar la seguridad de los asistentes.

De acuerdo con el Parlamento, el objetivo es "garantizar condiciones adecuadas de seguridad, operatividad y funcionalidad del complejo deportivo mediante trabajos de mantenimiento correctivo integral y acondicionamiento de infraestructura". Asimismo, aseguró que todo el proceso se realiza conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento.

Remodelaciones

En las bases administrativas se detallan las remodelaciones solicitadas. Una de ellas es el desmontaje y remoción total de 170 butacas que se encuentran fijadas y empotradas en la gradería de concreto.

También se considera el desmontaje de dos arcos metálicos deportivos, incluidos sus elementos de fijación, mallas y demás accesorios. Además, se incluye el desmontaje de paneles de malla metálica que forman parte del cerco perimétrico superior de la cancha deportiva, así como el desmontaje de malla de nailon ubicada en la parte superior de este.

En las bases administrativas se detallan las remodelaciones solicitadas. Una de ellas es el desmontaje y remoción total de 170 butacas que se encuentran fijadas y empotradas en la gradería de concreto. Foto: captura de pantalla Cuarto Poder/IA

A su vez, se contempla el desmontaje y remoción total de 98 m² de cobertura de techo de graderías. En el mismo lugar se programó el desmontaje de dos estructuras metálicas de soporte. Asimismo, se prevé el retiro total de 782 m² de grass sintético de la cancha deportiva. Igualmente, se removerá todo el caucho granulado de su superficie.

Adicionalmente, se menciona el desmontaje de 12 reflectores existentes, así como la remoción del cableado y cajas de pase existentes. También se considera el retiro del sistema de cableado, tuberías eléctricas y cajas de pase. En este último punto, el objetivo es, posteriormente, independizar el circuito de iluminación.

También se contempla la demolición de 14,50 m² de muros de ladrillo caravista, 80 m³ de gradas de concreto, para construir nuevas gradas, y dos jardineras de concreto.

A todo ello se suma una decena de remodelaciones más, como refine y compactación de terreno, colocación de acero de refuerzo, revoques, revestimientos, tarrajeo y demás.

Reacciones de congresistas

A inicios de mayo, consultados por la prensa, el congresista Guido Bellido, de Podemos Perú, y Jaime Quito, de la Bancada Socialista, indicaron que el complejo se encuentra en buen estado.

"Yo no veo que las instalaciones estén destruidas para que las tengan que intervenir, yo no sé para qué quieren hacer tanto maquillaje", cuestionó Quito.

Por su parte, Carlos Zevallos, del Bloque Democrático, indicó que "todas las instituciones en sus últimas etapas deberían dejar de tener contrataciones porque se deja el riesgo a la otra gestión de que esta pueda continuar o no. “Yo creo que es inapropiado”, manifestó.

De igual forma, Diego Bazán sostuvo que está en contra de que se haga cualquier tipo de intervención y que la considera innecesaria, pues el centro deportivo "no es una prioridad".

Un trabajador del lugar, en tanto, destacó las actividades que se realizan allí. "Vienen con sus señoras, sus hijos, como hay piscina, ellos juegan y su familia se distrae. (...) Sí, a veces (juegan los congresistas) o mandan a su equipo de oficina", declaró.

Otras remodelaciones

Otra de las remodelaciones que realiza el Congreso es la destinada a la implementación de la Cámara de Senadores y Diputados.

A mediados del año pasado, se presentó el Plan Maestro de Implementación de la Bicameralidad, documento oficial aprobado por la Mesa Directiva del Congreso, que proyectaba la inversión de 180 millones de soles.

El monto corresponde a obras en cinco sedes estratégicas del Congreso: la sede del Palacio Legislativo; el edificio Abancay-Junín; los edificios Melchor Malo y Central; el edificio Áncash, y un archivo en Ancón.

Las obras en el recinto principal del Congreso representarán un gasto aproximado de 44,6 millones de soles.

En esa oportunidad, según indicó la Unidad Ejecutora de la "Implementación del modelo de Infraestructura y Funcionamiento de la Bicameralidad del Poder Legislativo", la cifra será tomada del presupuesto que tiene el Parlamento y no de dinero adicional.