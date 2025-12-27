Cesar Hildebrandt, Delia Espinoza y Richard Concepción Carhuancho no participarán de estas Elecciones Generales 2026

LO FALSO:

César Hildebrandt postula a la presidencia de la República.

Delia Espinoza y Richard Concepción Carhuancho participarán en las Elecciones Generales 2026, postulando a los cargos de ministra de Justicia y ministro del Interior, respectivamente.

LO VERDADERO:

Hildebrandt no figura entre las 36 fórmulas presidenciales que solicitaron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026.

Los cargos ministeriales no se eligen mediante votación popular, ya que, según el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, estos son designados directamente por el presidente de la República.

Espinoza y Carhuancho no han sido incluidos en ninguna candidatura para estas Elecciones Generales 2026.

En redes sociales circula una versión que afirma que César Hildebrandt postula a la presidencia de la República, con Delia Espinoza como ministra de justicia y Richard Concepción Carhuancho como ministro del interior. Sin embargo, esta información es falsa: Hildebrandt no figura en ninguna lista oficial de la candidaturas que participarán en las Elecciones Generales 2026.

Además, en estos comicios solo se elige a la presidencia, viceministros, al Senado, representantes al Parlamento Andino y al Congreso, no a ministros, ya que estos son cargos de confianza designados por el Ejecutivo.

César Hildebrandt no figura en ninguna lista oficial de candidaturas para participar en estas Elecciones Generales 2026

La publicación falsa indica lo siguiente: "¡Tiemblan los corruptos! El tridente anticorrupción se lanza a la presidencia. Cesar Hildebrandt como presidente, Espinoza como ministra de justicia y Carhuancho como ministro del interior[...]." En primer lugar, el post afirma que el periodista César Hildebrandt, actual director del semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ y conductor del pódcast del mismo nombre, se encuentra postulando a la presidencia de la República en las Elecciones Generales 2026.

Las Elecciones Generales 2026, convocadas para el 12 de abril de ese año, permitirán elegir al presidente de la República, a dos vicepresidentes, a 60 senadores, a 130 diputados del Congreso bicameral y a 15 representantes al Parlamento Andino. Según la Resolución N.° 0164-2025-JNE, publicada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las organizaciones políticas tuvieron plazo hasta el 23 de diciembre para solicitar la inscripción de una sola fórmula presidencial, compuesta por un presidente y dos vicepresidentes, además de listas de candidaturas por distrito electoral para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Respecto a las fórmulas presidenciales presentadas por las organizaciones políticas, el JNE publicó en su cuenta de X (antes Twitter) la lista de fórmulas presidenciales que solicitaron su inscripción ante los Jurados Electorales Especiales. En total, figuran 36 candidaturas, entre las cuales no aparece César Augusto Hildebrandt Pérez-Treviño.

El JNE publicó la lista de las 36 formulas presidenciales que presentaron su solicitud de inscripción. Foto: JNE

Es importante precisar que estas 36 fórmulas presidenciales, junto con las listas de candidaturas, serán evaluadas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE), conforme a la normativa vigente. Las fórmulas que sean admitidas pasarán al periodo de tachas. Los JEE tienen como fecha límite el 11 de febrero para publicar la relación de candidaturas admitidas.

Respecto a la supuesta postulación de Delia Espinoza al cargo de ministra de Justicia y de Richard Concepción Carhuancho al de ministro del Interior —según el post que señala: “El tridente anticorrupción se lanza a la presidencia”—, es importante aclarar que estos cargos no forman parte de los puestos que se eligen mediante las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú: “El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del presidente del Consejo”. Es decir, los ministros son cargos de confianza, designados por el Poder Ejecutivo, y no se eligen mediante votación popular.

Además, Verificador de La República constató, a plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tanto Espinoza como Concepción Carhuancho no figuran en ninguna candidatura registrada para estas elecciones. Por último, tras verificar la imagen

Conclusión:

En síntesis, la publicación viral que afirma que César Hildebrandt postula a la presidencia de la República, acompañado por Delia Espinoza como ministra de Justicia y Richard Concepción Carhuancho como ministro del Interior, es falsa. Hildebrandt no figura entre las 36 fórmulas presidenciales que solicitaron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026, y tanto Espinoza como Concepción Carhuancho no han sido incluidos en ninguna candidatura. Además, los cargos ministeriales no se eligen mediante votación popular, ya que, según el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, estos son designados directamente por el presidente de la República.

