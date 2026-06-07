JNE califica de falsa información de Keiko Fujimori tras reportar que sus personeros no recibieron credenciales

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desmintió una denuncia que circulaba en redes sociales —y que fue respaldada por la candidata Keiko Fujimori— sobre un supuesto impedimento para que los personeros de Fuerza Popular puedan supervisar la jornada electoral en Puno.

La alerta en X afirmaba que, a solo dos horas de iniciar la votación, las oficinas del JNE y la ONPE en las provincias de Huancané y San Antonio de Putina se estaban negando a entregar las credenciales a los fiscales técnicos del partido. Sin embargo, a través de su sistema de verificación JNE Fact Checking, el organismo electoral aclaró que los Jurados de Puno no tienen ninguna solicitud ni trámite pendiente por atender en toda la región.

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Las autoridades explicaron que la solicitud de Fuerza Popular se recibió el sábado 6 de junio y fue resuelta ese mismo día por el JEE de San Román, por lo que el retraso denunciado no existe. Asimismo, el JNE precisó que estos documentos no se recogen en una ventanilla física, sino que están disponibles en línea para su descarga a través de la plataforma virtual Declara+.