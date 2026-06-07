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Detienen a personeros por marcar cédulas: ONPE repone el material y Fiscalía inicia diligencias

Roberto Burneo aseguró que la mesa operará sin problemas tras activarse el traslado del material de contingencia y enviar un nuevo lote desde Lurín. Además, junto al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, acordaron que se mantendrá en reserva el partido de los detenidos por "neutralidad electoral".

JNE y Onpe confirman detención de dos personeros.
JNE y Onpe confirman detención de dos personeros. | Difusión
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Durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio, el JNE y la ONPE detectaron un lote de cédulas de sufragio marcadas en Lima por parte de dos personeros. Al respecto, tanto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, como el jefe interino de la ONPE detallaron que se activaron acciones inmediatas en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito para controlar la situación. Además, evitaron dar detalles sobre el partido al que pertenecen los personeros detenidos.

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"Esa incidencia ya está reportada. Se han tomado las medidas del caso a través del fiscal de Prevención del Delito, los dos personeros ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90, 50 de ellas se han repuesto con material de contingencia y hemos tomado acción para que se despliegue desde Lurín más cédulas de votación. Personal de la ONPE y el JNE ya se encuentra desplazando el material", señaló Burneo.

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Además, destacó la respuesta de los equipos de control y aseguró el correcto desarrollo de la jornada. "No va a haber ningún problema o dificultad con esa mesa de sufragio. Resaltar la acción inmediata del personal de la ONPE y los fiscalizadores", añadió.

Tanto el titular del JNE como el jefe interino de la ONPE mencionaron que no darían mayores detalles para respetar "el principio de neutralidad electoral" y mantuvieron en reserva las identidades de los personeros.

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