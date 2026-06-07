El detenido fue registrado como personero de Juntos por el Perú, pese a que perteneció al partido de Fujimori. Foto: difusión.

El detenido fue registrado como personero de Juntos por el Perú, pese a que perteneció al partido de Fujimori. Foto: difusión.

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Otro personero fue detenido por rayar cédulas de sufragio. Esta vez, el caso se registró en la mesa N.° 049621 del colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos.

El detenido fue identificado como Oracio Rafaile Huamatalli, de 81 años, quien fue llevado a la comisaría del sector por el presunto delito contra la voluntad popular.