Detienen a personero por rayar cédulas de votación: figura como excandidato de Fuerza Popular en el 2011
Se trata de Oracio Rafaile Huamatalli, quien fue detenido por el presunto delito contra la voluntad popular. El investigado perteneció a las filas de Keiko Fujimori y postuló a la alcaldía de Áncash con el partido naranja.
- Elecciones 2026 EN VIVO: sigue la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez minuto a minuto
- Segunda vuelta: conoce el horario para ir a votar este 7 de junio por las Elecciones 2026
Otro personero fue detenido por rayar cédulas de sufragio. Esta vez, el caso se registró en la mesa N.° 049621 del colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos.
El detenido fue identificado como Oracio Rafaile Huamatalli, de 81 años, quien fue llevado a la comisaría del sector por el presunto delito contra la voluntad popular.