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Política

Detienen a personero por rayar cédulas de votación: figura como excandidato de Fuerza Popular en el 2011

Se trata de Oracio Rafaile Huamatalli, quien fue detenido por el presunto delito contra la voluntad popular. El investigado perteneció a las filas de Keiko Fujimori y postuló a la alcaldía de Áncash con el partido naranja.

El detenido fue registrado como personero de Juntos por el Perú, pese a que perteneció al partido de Fujimori. Foto: difusión.
El detenido fue registrado como personero de Juntos por el Perú, pese a que perteneció al partido de Fujimori. Foto: difusión.
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Otro personero fue detenido por rayar cédulas de sufragio. Esta vez, el caso se registró en la mesa N.° 049621 del colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos.

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El detenido fue identificado como Oracio Rafaile Huamatalli, de 81 años, quien fue llevado a la comisaría del sector por el presunto delito contra la voluntad popular.

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