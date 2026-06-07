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Roberto Sánchez aclara que detenido por marcar actas no es de Juntos por el Perú: "Tiene afiliación al Apra"

El candidato presidencial Roberto Sánchez rechazó que haya un vínculo de su partido con el personero intervenido en el colegio Enrique Milla Ochoa. Además, responsabilizó a la ONPE por la llegada de material electoral alterado que perjudicaría el conteo de votos a su favor.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, responsabiliza a la Onpe por irregularidades en las cédulas de votación.
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, responsabiliza a la Onpe por irregularidades en las cédulas de votación. | AFP
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El líder y candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, desmintió que el personero detenido por la Fiscalía en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, ubicada en Los Olivos, pertenezca a las filas de su agrupación política. “Ese señor tiene afiliación al partido aprista, nosotros no lo hemos acreditado como personero de mesa", señaló Sánchez.

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Denuncia supuesta modalidad de anulación de votos

Más allá de este incidente, Sánchez denunció públicamente que se intentaría perjudicar los votos a su favor tras los reportes de la Defensoría del Pueblo sobre presuntas cédulas marcadas en diversos puntos del país. Según el candidato, su equipo legal evaluó que la presencia de líneas tenues de color azul o negro impresas fuera de los recuadros de votación respondería a una estrategia para afectar a su partido.

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"Si esa cédula se usa para la votación y se marca Juntos por el Perú de manera correcta, [va a ser invalidada] porque aparece una línea tenue (…) fuera del recuadro. Entonces, evidentemente van a decir que es nulidad e invalidez. Es un intento que, en realidad, busca anular actas al momento del conteo", alertó.

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Exige la intervención de la OEA y responsabiliza a la ONPE

Ante este escenario, el candidato informó que se dirigirá a la Fiscalía de Prevención del Delito para formalizar la denuncia y pidió a sus personeros en todo el país que revisen cada cartilla que venga dentro de los paquetes electorales enviados.

Además, Sánchez hizo un llamado urgente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la ONPE y a las misiones internacionales de observación de la OEA y la Unión Europea para que sesionen de manera inmediata. "Nosotros responsabilizamos a la autoridad que tiene el control y la vigía del material electoral. ¿Y quiénes son? Es la ONPE", concluyó.

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