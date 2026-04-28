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Política

Roberto Sánchez intenta deslindarse de Antauro Humala: "Respeto sus ideas, pero no las comparto"

El candidato de Juntos por el Perú aseguró que las declaraciones del líder etnocacerista no se condicen con lo expresado en el plan de gobierno de su partido.

Sánchez mostró discrepancias con declaraciones de Antauro Humala | Composición: LR.
Sánchez mostró discrepancias con declaraciones de Antauro Humala | Composición: LR.
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Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, marcó distancia de Antauro Humala, con quien ha mantenido vínculos políticos durante la actual campaña presidencial.

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El también congresista afirmó que no comparte declaraciones previas de Humala, en las que calificó a la organización terrorista Sendero Luminoso como "lo mejor que ha dado la izquierda", así como su propuesta de fundar una "Iglesia Tahuantinsuyana".

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“Hay una voluntad de presentar esas expresiones como un ‘cuco’. Yo no comparto ninguna de esas ideas. Soy cristiano católico y defiendo los derechos humanos. Si Antauro tiene esas posiciones, las respeto, pero no las comparto. El programa de Juntos por el Perú no recoge esos planteamientos”, señaló el candidato en el programa 'Brutalidad política'.

Sánchez también sostuvo que dichas declaraciones no son recientes. Asimismo, expresó su respaldo a la participación de Humala en la vida política, pese a las condenas que cumplió por los delitos de homicidio, daños agravados, secuestro, sustracción de armas y rebelión en el caso conocido como el Andahuaylazo.

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“Creo que hay una exageración. Antauro Humala ha cumplido una condena de 18 o 20 años por rebelión. Quien ya pagó su deuda con la justicia tiene derecho a participar en política. Puede haber ideas radicales o maximalistas, pero la democracia implica tolerancia sin recurrir a la agresión”, agregó.

Sánchez evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Cevallos como ministros de Justicia y Salud

Durante la entrevista, Sánchez también mencionó posibles nombres para integrar su eventual gabinete. En relación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el representante de Juntos por el Perú señaló que José Domingo Pérez, exfiscal del equipo especial Lava Jato y actual abogado del expresidente Pedro Castillo, figura entre las opciones evaluadas.

“Hay conversaciones preliminares, claro que sí, pero aún no hay una definición sobre quién asumirá cada cartera. Este es un momento de diálogo y él es una de las personas que ha sido invitada a participar en la conformación de equipos”, declaró sobre el exfiscal.

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Asimismo, Sánchez indicó que Hernando Cevallos, excandidato al Senado por Juntos por el Perú, es considerado para asumir el Ministerio de Salud. Cabe recordar que Cevallos ya ocupó dicho cargo durante el gobierno de Pedro Castillo.

“Entre los nombres que puedo mencionar está el doctor Hernando Cevallos para Salud, quien ya ha sido ministro. En el sector Energía también se evalúa al sanmarquino Jorge Manco Zaconetti”, agregó.

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