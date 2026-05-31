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Debate entre Keiko Fujimori y Roberto: sigue minuto a minuto el enfrentamiento de los candidatos
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Roberto Sánchez a Keiko Fujimori: "Estudié con mi plata. No tengo tío que me regale mis estudios"

En el bloque Educación y Salud, el candidato de Juntos por el Perú hizo referencia al presunto pago de estudios académicos que realizó Montesinos a favor de Keiko Fujimori.

Roberto Sánchez a Keiko Fujimori: "Estudié con mi plata. No tengo tío que me regale mis estudios"
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Roberto Sánchez manejó un estilo combatido durante todo el debate presidencial. El bloque de Educación y Salud no fue la excepción. Aseguró que él llevó sus estudios de psicología con su propio dinero a, según él, diferencia de ella.

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"Estudié con mi plata. No tengo tío que me regale mis estudios", dijo.

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