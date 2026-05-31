Roberto Sánchez a Keiko Fujimori: "Estudié con mi plata. No tengo tío que me regale mis estudios"
En el bloque Educación y Salud, el candidato de Juntos por el Perú hizo referencia al presunto pago de estudios académicos que realizó Montesinos a favor de Keiko Fujimori.
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Roberto Sánchez manejó un estilo combatido durante todo el debate presidencial. El bloque de Educación y Salud no fue la excepción. Aseguró que él llevó sus estudios de psicología con su propio dinero a, según él, diferencia de ella.
"Estudié con mi plata. No tengo tío que me regale mis estudios", dijo.