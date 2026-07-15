Ricardo Gareca perdió la paciencia con Yoshimar Yotún por elegir a Inglaterra sobre Argentina en el Mundial 2026: "Pará, pará, pensá"

El intenso debate entre Ricardo Gareca y Yoshimar Yotún marcó la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 en Atlanta. | Foto: composición LR | Conmebol

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La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 estuvo marcada por un intenso debate entre Ricardo Gareca y Yoshimar Yotún. El exentrenador de la selección peruana no ocultó su molestia luego de que el volante de Sporting Cristal señalara a los ingleses como favoritos para avanzar a la gran final de la Copa del Mundo.

El intercambio se produjo a pocas horas del esperado encuentro que se disputará este miércoles 15 de julio en Atlanta. Las opiniones divididas sobre el rendimiento de ambas selecciones terminaron por generar un tenso cruce que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Ricardo Gareca encaró a Yoshimar Yotún por su pronóstico

Durante la conversación, Yoshimar Yotún explicó que su elección por Three Lions se basaba en el desempeño reciente de la Albiceleste en el torneo.

"Voy por Inglaterra. Basándome en lo que venía pasando los dos últimos partidos de Argentina, yo creo que Inglaterra le puede ganar", afirmó el mediocampista.

La respuesta no cayó nada bien en Ricardo Gareca, quien interrumpió de inmediato al futbolista con evidente fastidio.

"Pará, pará, pensá. ¿Y qué hizo Argentina en los dos últimos partidos?", cuestionó el 'Tigre', en defensa del recorrido de la selección albiceleste en el Mundial.

Yotún defendió su postura y elogió a Inglaterra

Lejos de cambiar de opinión, Yotún sostuvo que Argentina sufrió más de lo esperado frente a rivales que, a su juicio, eran accesibles.

"Sufrió más de la cuenta. Obviamente, todos los rivales son fuertes, pero lo hizo con rivales que estaban medio accesibles. Soy team Bellingham. Me encantaría que gane Argentina por el tema de Sudamérica y eso, pero creo que Inglaterra viene bastante bien", señaló.

El 'Tigre' volvió a responder y resaltó el mérito de la reacción argentina en los momentos complicados del torneo.

"Esa reacción de Argentina ¿no le da valor a eso?", insistió el estratega, mientras el intercambio continuaba elevando el tono.

Luis Advíncula también dio su favorito

En medio del debate apareció Luis Advíncula, quien fue consultado por Gareca sobre qué selección apoyaría en la semifinal. "Yo soy Argentina, porque si no me meto en problemas", respondió entre risas el lateral peruano.

El 'Tigre' recordó el cariño que el defensor recibió durante su paso por el fútbol argentino, mientras que Yotún bromeó y aseguró que la elección de Advíncula estaba influenciada por su esposa argentina.