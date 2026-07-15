Keiko Fujimori llama a "reconciliar el país" pese a actuaciones de Fuerza Popular: "He aprendido de mis errores"

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Keiko Fujimori hizo un llamado a una tregua durante su discurso en el Gran Teatro Nacional, luego de recibir sus credenciales como presidenta electa del Perú. La próxima mandataria aseguró que buscará mantener un diálogo permanente con las fuerzas políticas que no forman parte de su gobierno. Sus declaraciones se producen luego de que Fuerza Popular, su partido, desempeñara un papel en la salida de varios mandatarios durante los últimos años.

"Ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si sigue alimentando la división y el odio. Convoco a todas las fuerzas políticas democráticas, a los gobiernos regionales y locales, al sector privado, a los trabajadores, emprendedores y a la academia a unirnos con madurez y convicción. Hacer política exige fortaleza y unidad. He aprendido de mis errores y de mis aciertos. De los momentos difíciles y de los momentos alegres", señaló.

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Fujimori afirmó que esta postura responde a la experiencia que ha acumulado en la política. Asimismo, indicó que no descarta incorporar a profesionales de otras agrupaciones políticas en su gestión.

"He aprendido a pedir perdón, pero, sobre todo, a perdonar. Creo profundamente en la reconciliación. Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, sino construir sobre aquello que nos une", añadió.