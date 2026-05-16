Es falso que IEP haya publicado una reciente encuesta de intención de voto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para la segunda vuelta

LO FALSO:

IEP publicó una reciente encuesta de intención de voto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para la segunda vuelta presidencial.

LO VERDADERO:

IEP no realizó ningún sondeo entre el 11 y el 12 de mayo.

El estudio más reciente de la empresa se remonta a finales de abril.

A través de Facebook se difundió una supuesta encuesta atribuida al Instituto de Estudios Peruanos (IEP), presuntamente elaborada en mayo, que muestra a Keiko Fujimori con 39% de intención de voto frente al 37% de respaldo de Roberto Sánchez en un eventual escenario de segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio. Sin embargo, la información es falsa, ya que el IEP no ha publicado ningún sondeo electoral durante el presente mes.

Encuesta falsa de IEP sobre intención de voto.

Estudio difundido no coincide con el oficial

Según la información disponible en el portal oficial del IEP, la encuesta más reciente de la institución no fue realizada el 12 de mayo —como sostiene la publicación viral—, sino a finales de abril. Además, los resultados de ese estudio difieren por completo de los que aparecen en la imagen difundida en redes sociales.

De acuerdo con el sondeo auténtico, Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, registra 32% de intención de voto, mientras que Fujimori, de Fuerza Popular, alcanza 31%. Estas cifras contradicen la supuesta ventaja de dos puntos atribuida a la candidata de derecha en el contenido falso.

Verdadera encuesta publicada en el portal oficial en abril.

Las diferencias también alcanzan a los porcentajes de indecisos y de votos blancos o viciados. Mientras la publicación viral señala que el grupo de "no precisa" representa el 9% y el voto "blanco/viciado" el 12%, la encuesta oficial del IEP reporta 13% y 24%, respectivamente. Asimismo, el estudio original no incluye la categoría "ninguno/no iría a votar", opción que sí aparece en la imagen falsa difundida en Facebook.

Errores visuales y comunicado de la empresa

Aunque la imagen viral replica algunos elementos gráficos característicos de las encuestas del IEP —como el uso de barras verdes y naranjas para representar la intención de voto de ambos candidatos—, presenta irregularidades en su diseño. Entre ellas destacan el tamaño y la forma del círculo utilizado en el gráfico principal, así como el orden de las fotografías de los postulantes, que difiere del utilizado por la encuestadora.

También existen diferencias en la ficha técnica. Mientras la publicación falsa afirma que la encuesta se realizó sobre una muestra de 1.208 personas, el estudio oficial del IEP precisa que 1.197 entrevistados señalaron que acudirían a votar. A ello se suma otra inconsistencia: en las encuestas auténticas, el logo del IEP aparece en la parte superior junto al de La República, con quien mantiene una alianza, y no en la esquina inferior derecha, como se observa en el contenido falso.

Comparación gráfica entre encuesta falsa y real de IEP.

Finalmente, la propia empresa desmintió la autenticidad de la encuesta mediante un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X. En ese comunicado, la institución aclaró: "El Instituto de Estudios Peruanos solo ha publicado una encuesta de intención de voto en abril; hasta el momento, no ha realizado ni difundido ninguna encuesta en mayo".

Comunicado de la empresa ante filtración de contenido falso.

Conclusión

Una supuesta encuesta atribuida al Instituto de Estudios Peruanos (IEP), difundida en Facebook, afirma que Keiko Fujimori lidera con 39% frente al 37% de Roberto Sánchez en un eventual escenario de segunda vuelta presidencial. Sin embargo, el último estudio de aquella encuestadora fue realizado a finales de abril y sus resultados reales dieron 32% a Sánchez y 31% a Fujimori. Asimismo, el propio IEP advirtió en X sobre la circulación de sondeos falsos.