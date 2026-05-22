Es falso que el magistrado Francisco Morales Saravia se haya quedado dormido en audiencia ante el Tribunal Constitucional

Esta verificación fue elaborada por Astrid Cordova en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

Durante una audiencia pública ante el Tribunal Constitucional (TC), realizada el 21 de mayo en Huánuco, se debatió si el Poder Judicial puede intervenir en las decisiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En este marco, los magistrados del TC evaluaron los expedientes vinculados al concurso de elección de miembros de la JNJ y a las medidas cautelares que comprometen a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

Audiencia Pública de Pleno, 21 de mayo de 2026. Fuente: Tribunal Constitucional

En ese contexto, se viralizó en redes sociales una imagen que muestra a uno de los magistrados, Francisco Morales Saravia, aparentemente dormido durante la sesión descentralizada. Una de las publicaciones con más interacción surgió en Facebook, tiene más de 2000 reacciones, 737 comentarios y fue compartida 1.100 veces.

Publicación con más alcance en Facebook. Foto: Redes sociales

Análisis del contenido difundido en redes sociales

A través de una búsqueda inversa en Google, el equipo de Verificador de La República encontró la sesión emitida por el canal de YouTube del Tribunal Constitucional del Perú. En el contenido, se observa que en el minuto 1:19:37, el magistrado del TC cerró los ojos por unos segundos, pero no se durmió. Incluso, poco después, en el minuto 1:19:45, bostezó.

Conclusión

En síntesis, en el marco de una audiencia pública ante el TC que evaluó la intervención del Poder Judicial en las decisiones de la JNJ, se viralizó una imagen del magistrado Francisco Morales Saravia aparentemente dormido. Sin embargo, se trata de una narrativa falsa porque solo cerró los ojos por unos segundos.