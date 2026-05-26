¿El actual Congreso reformó 110 artículos de la Constitución de 1993? Es falso lo que afirma el plan de gobierno de Juntos por el Perú

De cara a la segunda vuelta presidencial, que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio, el equipo de PerúCheck analizó el Plan de Gobierno del candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP). En el documento, el partido asegura que la actual gestión del Poder Legislativo modificó de forma unilateral más de la mitad de los artículos de la Constitución Política del Perú de 1993.

Plan JP

Tras revisar las leyes de reforma constitucional publicadas en el diario oficial El Peruano y los registros históricos del Congreso de la República, se corroboró que el plan de gobierno de Roberto Sánchez utiliza datos estadísticos reales pero los atribuye de forma errónea a un solo periodo parlamentario.

Una acumulación histórica de 32 años y no de un solo Parlamento

La Constitución Política de 1993 ha sido reformada a lo largo de su existencia. De acuerdo con un análisis de datos normativos, el 57.65% del texto original aprobado en el referéndum de 1993 ha sido modificado, quedando intacto el 42.35%. Asimismo, la cifra de 110 artículos reformados es matemáticamente exacta.

Sin embargo, el plan de Juntos por el Perú afirma que estos cambios fueron ejecutados por “el actual Congreso de la República”. Sin embargo, las 128 modificaciones sufridas por la Carta Magna son el resultado de 32 leyes de reforma constitucional aprobadas a lo largo de 32 años (1994-2026) por más de una decena de congresos distintos.

Principales reformas constitucionales

La primera reforma constitucional (Ley N.º 26472) sobre el control del presupuesto fue promulgada por el propio Alberto Fujimori en 1995.

El Congreso del periodo de Alejandro Toledo (2001-2006) realizó más cambios estructurales tras aprobar la reforma total de la descentralización (2002), el cierre del régimen pensionario 20530 (2004) y el voto para las Fuerzas Armadas y la PNP (2005).

Durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), el Parlamento aprobó la ampliación del número de legisladores a 130 escaños. Posteriormente, durante el mandato de Ollanta Humala (2011-2016), se eliminó constitucionalmente la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales.

En el tramo de 2016 a 2021, se aprobó la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la no reelección de congresistas y la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

El Congreso actual (2021-2026) realizó la reforma más grande para aprobar la bicameralidad del Parlamento.

Reformas constitucionales por gobiernos

Gobierno de Alberto Fujimori (1994 - 2000)

Ley N.º 26472 (13/06/1995): Modificación del artículo 77. Establece pautas sobre el control, aprobación y envío del Presupuesto General de la República.

Ley N.º 27365 (05/11/2000): Modificación del artículo 112. Eliminación de la reelección presidencial inmediata y recorte del mandato presidencial y parlamentario para convocar a elecciones generales en 2001.

Gobierno de Alejandro Toledo (2001 - 2006)

Ley N.º 27680 (07/03/2002): Reforma total del Capítulo XIV del Título IV. Ley de Bases de la Descentralización, modificando la estructura de los Gobiernos Regionales y Locales.

Ley N.º 28389 (17/11/2004): Modificación de los artículos 11, 103 y la Primera Disposición Final y Transitoria. Reforma del régimen pensionario del Decreto Ley 20530 (cierre de la "Cédula Viva").

Ley N.º 28390 (17/11/2004): Modificación de los artículos 74 y 107. Reconoce la facultad legislativa en materia tributaria a los Gobiernos Regionales y Locales.

Ley N.º 28480 (30/03/2005): Modificación del artículo 31. Otorga el derecho al voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

Ley N.º 28484 (05/04/2005): Modificación de los artículos 87, 91, 92, 96 y 101. Adecuación de la denominación oficial de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Ley N.º 28607 (04/10/2005): Modificación de los artículos 91, 191 y 194. Regula los impedimentos para postular a cargos de alcaldes y gobernadores regionales.

Segundo Gobierno de Alan García (2006 - 2011)

Ley N.º 29401 (08/09/2009): Modificación de los artículos 80 y 81. Cambios en los plazos legales para la presentación y aprobación de la Cuenta General de la República.

Ley N.º 29402 (08/09/2009): Modificación del artículo 90. Ampliación del número de congresistas de 120 a 130 legisladores, fijando un escaño especial para Lima Provincias.

Gobierno de Ollanta Humala (2011 - 2016)

Ley N.º 30288 (12/12/2014): Modificación de los artículos 191 y 194. Prohibición de la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes. Extensión del mandato local a 4 años.

Ley N.º 30305 (10/03/2015): Modificación de los artículos 191, 194 y 203. Redefinición técnica de los términos "Presidente Regional" a "Gobernador Regional".

Período de crisis política (PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti | 2016 - 2021)

Ley N.º 30588 (22/06/2017): Incorporación del artículo 7-A. Reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho constitucional y universal de forma progresiva.

Ley N.º 30650 (20/08/2017): Modificación del artículo 41. Establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra el patrimonio del Estado en casos graves.

Ley N.º 30651 (20/08/2017): Modificación del artículo 200. Regula la improcedencia de la acción de Habeas Corpus frente a la declaración de regímenes de excepción.

Ley N.º 30904 (10/01/2019): Modificación de los artículos 154, 155 y 156. Eliminación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) (aprobado en referéndum 2018).

Ley N.º 30905 (10/01/2019): Modificación del artículo 35. Regulación estricta sobre el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas (aprobado en referéndum 2018).

Ley N.º 30906 (10/01/2019): Modificación del artículo 112-A. Prohibición de la reelección inmediata de congresistas de la República (aprobado en referéndum 2018).

Ley N.º 31042 (15/09/2020): Incorporación de los artículos 34-A y 39-A. Impedimento para postular a cargos de elección popular o ejercer la función pública a personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso.

Ley N.º 31118 (06/02/2021): Modificación del artículo 16. Fortalecimiento del sector educación, ordenando que el Estado invierta anualmente un presupuesto no menor al 6% del PBI.

Ley N.º 31122 (11/02/2021): Modificación del artículo 93. Eliminación de la inmunidad parlamentaria judicial y de arresto. Los delitos comunes cometidos por congresistas pasan a competencia de la Corte Suprema.

Reformas del Congreso actual (2021 - 2026)

Ley N.º 31304 (23/07/2021): Modificación del artículo 2 (inciso 5). Refuerza las garantías y excepciones sobre el secreto bancario y la reserva tributaria a pedido del Congreso y comisiones investigadoras.

Ley N.º 31507 (03/07/2022): Modificación del artículo 134. Regula los plazos del Ejecutivo para la disolución del Congreso.

Ley N.º 31878 (13/09/2023): Modificación del artículo 14-A. Reconocimiento del acceso a internet libre, de banda ancha y seguro en todo el territorio nacional como un derecho fundamental.

Ley N.º 31988 (20/03/2024): Modificación de 53 artículos de la Constitución. Restablecimiento del sistema bicameral en el Parlamento. Define que, a partir de las elecciones del 2026, el Poder Legislativo estará compuesto por un Senado (60 miembros) y una Cámara de Diputados (130 miembros). Además, deroga la prohibición y restituye la reelección parlamentaria.

¿Qué reformas corresponden realmente al último periodo parlamentario?

Si bien el actual Congreso ha modificado más de 50 apartados constitucionales , no es el autor de los 110 artículos modificados.

El actual Congreso es responsable directo de un bloque específico de modificaciones, en el que destaca la Ley N.º 31988 (marzo de 2024). Esta sola norma modificó 53 artículos de golpe para el retorno al sistema bicameral (Senado y Diputados) a partir de este año 2026 y restablecer la reelección parlamentaria.

Tres reformas sí pasaron por referéndum

El texto del plan de gobierno de JPP también señala que todo este paquete de reformas se hizo “sin que en ello se haya expresado la voluntad del pueblo en absoluto”.

Es correcto que la gran mayoría de las 32 leyes de reforma se procesaron bajo el mecanismo parlamentario de doble legislatura consecutiva (aprobado en el artículo 206 de la Constitución), pero tres reformas trascendentales sí fueron ratificadas directamente por el voto de la ciudadanía en las urnas. Esto ocurrió en el referéndum nacional del 9 de diciembre de 2018, donde la población aprobó:

La creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La regulación del financiamiento de partidos políticos.

La prohibición de la reelección inmediata de congresistas (posteriormente revertida por el Parlamento en 2024).

Conclusión

El plan de gobierno de Juntos por el Perú no diferencia entre el acumulado histórico de modificaciones constitucionales desde 1994; señala que todas ellas han sido resultado de la actual gestión del Parlamento, cuando en realidad los cambios han ocurrido a lo largo de los últimos 32 años. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsa la afirmación expuesta en el plan de gobierno del partido de Roberto Sánchez.

Nota elaborada por Paola Ferrer de PerúCheck.