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Mark Vito explica por qué dejó su vida de empresario para convertirse en tiktoker: “Tenía miedo”

El influencer Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, habló por primera vez del tema durante una conversación frente a todos en ‘La Granja VIP Perú’.

Mark Vito es una de las grandes figuras del reality 'La Granja VIP Perú'. Foto: Composición LR/Instagram.
Mark Vito es una de las grandes figuras del reality 'La Granja VIP Perú'. Foto: Composición LR/Instagram.

Mark Vito se hizo conocido en Perú por haber sido esposo de Keiko Fujimori, candidata a la presidencia del Perú. Él se desempeñaba como empresario; sin embargo, tras su separación de la lideresa de Fuerza Popular, sorprendió al reinventarse como tiktoker y convertirse en una figura de la farándula nacional.

Por esa razón, fue convocado a 'La Granja VIP' y actualmente es uno de los participantes más queridos. Durante una conversación en el reality de convivencia, fue consultado sobre por qué no desmintió públicamente la versión de que nunca había trabajado o que vivía gracias a su relación con Keiko. En ese momento, decidió sincerarse, y hablar del tema por primera vez: “Tenía miedo”, aseguró Vito.

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Mark Vito revela que es tiktoker porque no lo dejan ser empresario en Perú

Mark Vito y Keiko Fujimori estuvieron casados durante 18 años. Contrajeron matrimonio en 2004 y anunciaron su separación en 2022. A raíz de esa relación, él estuvo ligado al entorno judicial de su exesposa, lo que, según contó, lo llevó a acudir a la Fiscalía en múltiples ocasiones y someterse a diversas pericias.

“No es fácil vivir en terror por 11 años, yendo a la fiscalía doscientas sesenta y cinco veces, entregando ciento cincuenta mil hojas de pruebas, pasando varias pericias,”, contó inicialmente el influencer en 'La Granja VIP' frente a los demás participantes.

Posteriormente, explicó el motivo por el que decidió convertirse en creador de contenido y dejar de lado su faceta empresarial: “Hoy en día, es la ley (la razón) de por qué soy un tiktoker, es porque no me deja continuar empresarialmente. Me quitaron mi derecho constitucional de trabajar en paz”, señaló Vito Villanella, al referirse a la presunta persecución judicial que vivió y que, según asegura, le impidió reinsertarse en el ámbito empresarial.

“Solo me queda un trabajo que todo el mundo puede ver y que ellos mismos pueden comprobar que es real. Tenía miedo que nuevamente me iba a llamar otros doscientas sesenta y cinco veces, otros 11 años”, sostuvo.

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Mark Vito se mostró dolido por ser calificado como alguien que no ha trabajado 

Durante la conversación en 'La Granja VIP', Mark Vito también admitió que ha sido muy complicado ser señalado como alguien que nunca ha trabajado, y afirmó que eso es falso, ya que gracias a su esfuerzo pudo darle lo mejor a sus hijas, Kaori y Kyara Villanela.

“Sí, porque la realidad es el otro extremo. He sacrificado toda mi vida trabajando para proveer la mejor vida que uno se puede como padre para sus hijas”, finalizó.

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