Transparencia exhorta a los partidos a no hacer " llamados a la insurgencia ni a los golpes de Estado"

Transparencia exhorta a los partidos a no hacer " llamados a la insurgencia ni a los golpes de Estado"

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Álvaro Henzler, de la Asociación Civil Transparencia, exhortó a las organizaciones políticas a respetar a las instituciones y no hacer llamados a la insurgencia ni al golpe de Estado, pues ello no brinda 'tranquilidad en el país y genera ansiedad en la ciudadanía'.

Henzler remarcó que, aunque los partidos puedan discrepar de las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, estas deben ser acatadas porque provienen de la máxima autoridad en justicia electoral.

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Además, rechazó las acusaciones de fraude vinculadas a las actas de la serie 900 y explicó que 'no son actas fantasmas ni son locales de votación que se han creado para esta elección'.

También expresó su preocupación por la difusión de noticias falsas y cuestionó la falta de una comunicación más activa por parte de los organismos electorales. Según indicó, el silencio de las autoridades contribuyó a la expansión de la desinformación y teorías de fraude en redes sociales y espacios políticos.

Informe de Transparencia descarta fraude electoral

En su balance, la organización sostuvo que, si bien se presentaron problemas relevantes en la distribución de material electoral y fallas operativas en algunos distritos de la capital, estos no configuran un escenario de fraude. Por el contrario, subrayó que la jornada se desarrolló con normalidad en la mayoría del país y que los resultados oficiales son consistentes con su conteo rápido, realizado en alianza con Ipsos y el Instituto Nacional Demócrata (NDI), y que tiene un 'alto nivel de precisión'.

Este informe recoge las incidencias registradas antes, durante y después de la jornada electoral, además de plantear recomendaciones de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para este 7 de junio.

Asimismo, la organización advirtió que la desinformación, sumada a la falta de comunicación oportuna de las autoridades electorales, contribuyó a generar incertidumbre en la ciudadanía y alimentó cuestionamientos sin sustento sobre la legitimidad del proceso.