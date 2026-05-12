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Política

Víctimas del Sodalicio rechazan cuestionamientos contra la misión Jordi Bertomeu: “Son absurdos”

Por medio de un comunicado, indicaron que los cuestionamientos “revelan algo más profundo que una simple discrepancia eclesial” y reflejan “la intolerancia” de ciertos sectores.

Víctimas del Sodalicio rechazan cuestionamientos contra la misión Jordi Bertomeu: “Son absurdos”
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La Asociación por la Verdad, la Justicia y Reparaciones Dignas rechazaron las campañas contra la misión de Mons. Jordi Bertomeu que investiga el caso Sodalicio.

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Por medio de un comunicado, indicaron que los cuestionamientos “revelan algo más profundo que una simple discrepancia eclesial” y reflejan “la intolerancia” de ciertos sectores frente a un cambio de enfoque: colocar a las víctimas en el centro del proceso.

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Explicaron que durante años las víctimas del ex Sodalicio de Vida Cristiana fueron tratadas como un problema de imagen. “Se intentó reducir sus relatos a exageraciones, resentimientos o conflictos personales”, se lee. Y cuando esa estrategia perdió fuerza, se buscó “desacreditar a las personas quienes dentro de la Iglesia decidieron escucharlas y acompañarlas seriamente”.

Por ello, advierten que existe una “dificultad persistente de ciertos sectores para aceptar que las víctimas ya no ocupen un lugar decorativo o instrumental”.

“Bertomeu no actuó como mediador o negociador de intereses privados”

En ese contexto, la Asociación defiende el rol de Bertomeu como representante de una Iglesia que ha reconocido la gravedad de los abusos.

“No actuó como mediador entre partes equivalentes ni como negociador de intereses privados”, precisan. Por el contrario, su misión se enmarca en un proceso que “culminó incluso en la supresión definitiva del ex SCV, con sanciones específicas a algunos de sus miembros”. Reducir su labor a una disputa coyuntural, advierten, “distorsiona profundamente lo que realmente significó”.

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“Cuando la energía principal se dirige a atacar a quienes escucharon a las víctimas, en lugar de confrontar honestamente los abusos cometidos, el resultado práctico termina siendo siempre el mismo: volver a silenciar a quienes ya fueron silenciados”, advierten.

Finalmente, se cuestionan los argumentos legales esgrimidos contra la misión. “Se dice que Jordi Bertomeu actúa fuera de Vos Estis Lux Mundi. Esta aseveración es falsa”, subrayando que el Papa puede designar visitadores en casos extraordinarios.

Además, se recuerda que el fuero canónico tiene límites frente a estructuras civiles internacionales, pues “los tiempos de la justicia civil no los maneja un sacerdote”.

“Las víctimas no somos ‘capital reputacional’ de nadie. Somos personas con nombre, con vidas, familias y con deudas por cobrar por años de silencio”, anotan.

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