Primero La Gente propone acuerdo a Juntos por el Perú: "Con la esperanza de un Perú más justo ¡Fujimori nunca más!"

Primero La Gente muestra respaldo a Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta. | Composición/LR

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El partido político Primero La Gente detalló su postura frente a la segunda vuelta electoral. Mediante sus redes sociales, la agrupación brindó su respaldo a Juntos por el Perú (JP) con la condición de derogar las leyes procrimen. Además, también denunció la existencia de un "pacto mafioso" liderado por el fujimorismo que gobierna desde el Congreso.

En el comunicado, Primero La Gente rechaza la posibilidad de un gobierno de Fuerza Popular. "Rechazamos unánimemente al fujimorismo, heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad, y responsable del quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década", se lee. Según el partido, otorgar el poder absoluto a Fuerza Popular permitiría garantizar impunidad y perpetuarse en el poder.

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Para evitar dicho escenario, Primero La Gente ofreció un acuerdo político a Juntos por el Perú. El comunicado destaca que, pese a las diferencias que los separan, el partido liderado por Roberto Sánchez ha demostrado una conducta distinta en el actual Parlamento.

"Reconocemos, así, que la ejecutoria de JP en el actual Congreso ha tenido importantes diferencias con las del fujimorismo. Por ejemplo, en los reiterados pedidos de vacancia de JP contra Dina Boluarte, desde que se dieron las matanzas en el Sur del país, mientras que el fujimorismo la blindaba".

El apoyo a Juntos por el Perú se plantea como un "apoyo crítico" sujeto a compromisos. Entre los puntos exigidos por Primero La Gente figuran la derogatoria de las leyes procrimen, el fortalecimiento de la separación de poderes, la estabilidad fiscal, el crecimiento económico sostenible y la defensa irrestricta de los derechos humanos.