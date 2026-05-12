HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Política

Primero La Gente propone acuerdo a Juntos por el Perú: "Con la esperanza de un Perú más justo ¡Fujimori nunca más!"

El partido propone un "pacto por el Perú" de cara a la segunda vuelta y señala que apoyará a Juntos por el Perú previo a la derogatoria de leyes procrimen.

Primero La Gente muestra respaldo a Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta.
Primero La Gente muestra respaldo a Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El partido político Primero La Gente detalló su postura frente a la segunda vuelta electoral. Mediante sus redes sociales, la agrupación brindó su respaldo a Juntos por el Perú (JP) con la condición de derogar las leyes procrimen. Además, también denunció la existencia de un "pacto mafioso" liderado por el fujimorismo que gobierna desde el Congreso.

Únete a nuestro canal de política y economía

En el comunicado, Primero La Gente rechaza la posibilidad de un gobierno de Fuerza Popular. "Rechazamos unánimemente al fujimorismo, heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad, y responsable del quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década", se lee. Según el partido, otorgar el poder absoluto a Fuerza Popular permitiría garantizar impunidad y perpetuarse en el poder.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y ROBERTO SÁNCHEZ A SEGUNDA VUELTA, ONPE A MÁS DEL 99% | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Para evitar dicho escenario, Primero La Gente ofreció un acuerdo político a Juntos por el Perú. El comunicado destaca que, pese a las diferencias que los separan, el partido liderado por Roberto Sánchez ha demostrado una conducta distinta en el actual Parlamento.

PUEDES VER: Conteo ONPE al 100% EN VIVO: JNE inicia proclamación descentralizada de los resultados de la primera vuelta

lr.pe

"Reconocemos, así, que la ejecutoria de JP en el actual Congreso ha tenido importantes diferencias con las del fujimorismo. Por ejemplo, en los reiterados pedidos de vacancia de JP contra Dina Boluarte, desde que se dieron las matanzas en el Sur del país, mientras que el fujimorismo la blindaba".

El apoyo a Juntos por el Perú se plantea como un "apoyo crítico" sujeto a compromisos. Entre los puntos exigidos por Primero La Gente figuran la derogatoria de las leyes procrimen, el fortalecimiento de la separación de poderes, la estabilidad fiscal, el crecimiento económico sostenible y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fiscalía solicita más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por aportes a Juntos por el Perú

Fiscalía solicita más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por aportes a Juntos por el Perú

LEER MÁS
LINK de ONPE para ver los resultados finales Elecciones Perú 2026: Roberto Sánchez vs. López Aliaga

LINK de ONPE para ver los resultados finales Elecciones Perú 2026: Roberto Sánchez vs. López Aliaga

LEER MÁS
ONPE al 99,549% de votos contabilizados: Roberto Sánchez se perfila como ganador en 11 regiones del Perú

ONPE al 99,549% de votos contabilizados: Roberto Sánchez se perfila como ganador en 11 regiones del Perú

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Sánchez tras ser consultado sobre su pase a segunda vuelta: "El santo pueblo ya habló"

Roberto Sánchez tras ser consultado sobre su pase a segunda vuelta: "El santo pueblo ya habló"

LEER MÁS
Fiscalía solicita más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por aportes a Juntos por el Perú

Fiscalía solicita más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por aportes a Juntos por el Perú

LEER MÁS
Conteo ONPE al 100% EN VIVO: JNE inicia proclamación descentralizada de los resultados de la primera vuelta

Conteo ONPE al 100% EN VIVO: JNE inicia proclamación descentralizada de los resultados de la primera vuelta

LEER MÁS
Comisión de Constitución aprueba nueva ley de impunidad para prescribir crímenes de lesa humanidad y casos de violación de DD.HH

Comisión de Constitución aprueba nueva ley de impunidad para prescribir crímenes de lesa humanidad y casos de violación de DD.HH

LEER MÁS
Detienen a candidata de Juntos por el Perú por cobrar cupos y pagar coima a alcalde de Renovación Popular

Detienen a candidata de Juntos por el Perú por cobrar cupos y pagar coima a alcalde de Renovación Popular

LEER MÁS
Lourdes Flores Nano asegura que Alan García le ofreció a Keiko indultar a su padre y ella respondió "no"

Lourdes Flores Nano asegura que Alan García le ofreció a Keiko indultar a su padre y ella respondió "no"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025