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Política

Muerte, amenazas y tierras perdidas: comuneros de Catacaos se reúnen con comisionado del Vaticano por el caso Sodalicio

Pobladores de la comunidad San Juan Bautista denuncian el robo de 10 mil hectáreas de tierra y exigen justicia por los abusos vinculados al Sodalicio.

Comuneros de Catacaos exigen justicia ante el comisionado del Vaticano, Jordi Bertomeu.
Comuneros de Catacaos exigen justicia ante el comisionado del Vaticano, Jordi Bertomeu. | LR
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Comuneros de Catacaos se reunieron con el comisionado Jordi Bertomeu, enviado del Vaticano bajo el canal de ayuda del papa León XIV. Durante la reunión, los comuneros expresaron haber vivido más de una década de violencia, amenazas y la pérdida de aproximadamente 10 mil hectáreas de terreno por empresas relacionadas con el Sodalicio de Vida Cristiana.

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Uno de los testimonios fue el de Fiorella Martínez, viuda de Guadalupe Zapata Sosa. Su esposo falleció el 8 de diciembre de 2011 por un impacto de bala mientras intentaba proteger las tierras comunales.

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"No hay justicia para él. Dejó dos niños huérfanos", relató Martínez, quien denunció que su familia continuó sufriendo persecución, incluso cuando intentaban llevar flores al lugar del asesinato.

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El conflicto, que se intensificó desde 2012, también llevó a la muerte del comunero Luis Pasache Zapata en 2017. Los pobladores advirtieron acoso judicial y agresiones físicas. Sandra Sandoval, otra de las afectadas, denunció ante el comisionado que la Policía actuaba a favor de los grupos de poder: “Nos quemaban las casas, se llevaban la comida; en las comisarías nos señalaban como terroristas”.

Los campesinos explicaron que el despojo de sus tierras ha destruido sus ingresos, ya que dependen exclusivamente de la agricultura y la ganadería. Sandra Sandoval recordó cómo hombres vinculados a las empresas los expulsaron violentamente de sus terrenos.

“Ellos lo que quieren es matarnos, como mataron al compañero Guadalupe”, indicó.

Por su parte, el dirigente Percy Márquez señaló que el Estado peruano ha ignorado sus reclamos durante catorce años, tiempo en el cual él mismo ha enfrentado más de 25 procesos judiciales por defender el territorio. “Las leyes son para los grupos de poder”, afirmó Márquez, quien también pidió a la Iglesia gestos de reparación, como una misa en memoria de las víctimas, para ayudar a "levantar la moral" del pueblo.

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A pesar de los años de abandono y de que los casos judiciales han sido archivados, la visita del enviado afianzó la esperanza de la comunidad. Fiorella Martínez manifestó sentirse escuchada por primera vez. Antes de irse, pensó en sus hijos —hoy ya adolescentes— y en lo que les diría al volver a casa: “Hoy tenemos una respuesta de esperanza para su padre”.

El comisionado Jordi Bertomeu aseguró a los asistentes que su misión es escuchar a todas las víctimas para que puedan ser reparadas. "Hay una cosa que se llama justicia, hay una cosa que se llama verdad, hay una cosa que se llama honor", les expresó el enviado del Vaticano, reafirmando el compromiso de la Iglesia por esclarecer los daños causados en la región de Piura.

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