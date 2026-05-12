ONPE: estas son las 10 regiones que llegaron al 100% de su conteo presidencial
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan como los principales contendores para disputar la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.
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En 14 regiones ya se cuenta con resultados al 100%: en cinco ganó Roberto Sánchez y en siete, Keiko Fujimori. A esto se suman las victorias de Jorge Nieto y Ricardo Belmont en Arequipa y Tacna, respectivamente.
Sánchez ganó en Amazonas (36%), Cusco (22,8%), Huancavelica (43,3%), Huánuco (29,8%) y Puno (24,9%). Por su parte, Keiko Fujimori hizo lo propio en Callao (20,6%), Ica (20%), Junín (17%), La Libertad (20%), Lambayeque (26%), Loreto (28%) y Tumbes (34%).
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Jorge Nieto obtuvo mayoría en Arequipa, su ciudad natal, con 18,6%, y Belmont en Tacna, con 14%.
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Mientras tanto, 10 regiones aún no alcanzan el conteo al 100%. Sin embargo, a nivel general, los dos primeros lugares los ocupan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
A la fecha, la lideresa de Fuerza Popular ha recorrido localidades como Loreto y Ocollo, mientras que Sánchez ha priorizado entrevistas, reuniones con su equipo técnico y otras actividades sin salir de Lima.
El candidato de Juntos por el Perú no ha registrado actividades fuera de la capital. También sostuvo una reunión con Hernando Cevallos y José Domingo Pérez, integrantes de su equipo técnico en materia de salud y justicia, respectivamente.
En cuanto a actividades proselitistas, el candidato participó en un mitin en Huaycán, acompañado de figuras como Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia en su plancha presidencial. Durante el evento, Sánchez criticó la narrativa de fraude impulsada por representantes como Rafael López Aliaga.
Por su parte, Fujimori visitó Loreto y otras zonas de la Amazonía peruana. Durante su estancia en la selva, la candidata fujimorista reivindicó la figura del dictador Alberto Fujimori y afirmó que, de ganar las elecciones, conduciría el país siguiendo sus enseñanzas. Asimismo, criticó la falta de acción del Estado durante gobiernos anteriores.
14 regiones que llegaron al 100% en el conteo oficial
Uno. Amazonas
- Roberto Sánchez (36%)
- Keiko Fujimori (17%)
Dos. Arequipa
- Jorge Nieto (18,6%)
- Ricardo Belmont (10%)
Tres. Callao
- Keiko Fujimori (20,6%)
- Rafael López Aliaga (15%)
Cuatro. Cusco
- Roberto Sánchez (22,8%)
- Ricardo Belmont (15,7%)
Cinco. Huancavelica
- Roberto Sánchez (43,3%)
- Ricardo Belmont (13,5%)
Seis. Huánuco
- Roberto Sánchez (29,8%)
- Keiko Fujimori (15%)
Siete. Ica
- Keiko Fujimori (20%)
- Carlos Álvarez (11,5%)
Ocho. Junín
- Keiko Fujimori (17%)
- Roberto Sánchez (12%)
Nueve. La Libertad
- Keiko Fujimori (20%)
- Jorge Nieto (9,8%)
10. Lambayeque
- Keiko Fujimori (26%)
- Roberto Sánchez (10%)
11. Loreto
Keiko Fujimori (28%)
Carlos Álvarez (11%)
12. Puno
- Roberto Sánchez (24,9%)
- Ricardo Belmont (17,7%)
13. Tacna
Ricardo Belmont (14%)
Roberto Sánchez (11,9%)
14. Tumbes
Keiko Fujimori (34%)
Carlos Álvarez (14,8%)