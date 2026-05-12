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Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
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Política

ONPE: estas son las 10 regiones que llegaron al 100% de su conteo presidencial

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan como los principales contendores para disputar la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan como los principales contendores para disputar la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan como los principales contendores para disputar la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.
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En 14 regiones ya se cuenta con resultados al 100%: en cinco ganó Roberto Sánchez y en siete, Keiko Fujimori. A esto se suman las victorias de Jorge Nieto y Ricardo Belmont en Arequipa y Tacna, respectivamente.

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Sánchez ganó en Amazonas (36%), Cusco (22,8%), Huancavelica (43,3%), Huánuco (29,8%) y Puno (24,9%). Por su parte, Keiko Fujimori hizo lo propio en Callao (20,6%), Ica (20%), Junín (17%), La Libertad (20%), Lambayeque (26%), Loreto (28%) y Tumbes (34%).

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Jorge Nieto obtuvo mayoría en Arequipa, su ciudad natal, con 18,6%, y Belmont en Tacna, con 14%.

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Mientras tanto, 10 regiones aún no alcanzan el conteo al 100%. Sin embargo, a nivel general, los dos primeros lugares los ocupan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

A la fecha, la lideresa de Fuerza Popular ha recorrido localidades como Loreto y Ocollo, mientras que Sánchez ha priorizado entrevistas, reuniones con su equipo técnico y otras actividades sin salir de Lima.

El candidato de Juntos por el Perú no ha registrado actividades fuera de la capital. También sostuvo una reunión con Hernando Cevallos y José Domingo Pérez, integrantes de su equipo técnico en materia de salud y justicia, respectivamente.

En cuanto a actividades proselitistas, el candidato participó en un mitin en Huaycán, acompañado de figuras como Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia en su plancha presidencial. Durante el evento, Sánchez criticó la narrativa de fraude impulsada por representantes como Rafael López Aliaga.

Por su parte, Fujimori visitó Loreto y otras zonas de la Amazonía peruana. Durante su estancia en la selva, la candidata fujimorista reivindicó la figura del dictador Alberto Fujimori y afirmó que, de ganar las elecciones, conduciría el país siguiendo sus enseñanzas. Asimismo, criticó la falta de acción del Estado durante gobiernos anteriores.

14 regiones que llegaron al 100% en el conteo oficial

Uno. Amazonas

  • Roberto Sánchez (36%)
  • Keiko Fujimori (17%)

Dos. Arequipa 

  • Jorge Nieto (18,6%)
  • Ricardo Belmont (10%)

Tres. Callao 

  • Keiko Fujimori (20,6%)
  • Rafael López Aliaga (15%)

Cuatro. Cusco

  • Roberto Sánchez (22,8%)
  • Ricardo Belmont (15,7%)

Cinco. Huancavelica

  • Roberto Sánchez (43,3%)
  • Ricardo Belmont (13,5%)

Seis. Huánuco 

  • Roberto Sánchez (29,8%)
  • Keiko Fujimori (15%)

Siete. Ica

  • Keiko Fujimori (20%)
  • Carlos Álvarez (11,5%)

Ocho. Junín

  • Keiko Fujimori (17%)
  • Roberto Sánchez (12%)

Nueve. La Libertad

  • Keiko Fujimori (20%)
  • Jorge Nieto (9,8%)

10. Lambayeque 

  • Keiko Fujimori (26%)
  • Roberto Sánchez (10%)

11. Loreto 

Keiko Fujimori (28%)

Carlos Álvarez (11%)

12. Puno 

  • Roberto Sánchez (24,9%)
  • Ricardo Belmont (17,7%)

13. Tacna 

Ricardo Belmont (14%)

Roberto Sánchez (11,9%)

14. Tumbes

Keiko Fujimori (34%)

Carlos Álvarez (14,8%)


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