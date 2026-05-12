ONPE: estas son las 10 regiones que llegaron al 100% de su conteo presidencial

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan como los principales contendores para disputar la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan como los principales contendores para disputar la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

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En 14 regiones ya se cuenta con resultados al 100%: en cinco ganó Roberto Sánchez y en siete, Keiko Fujimori. A esto se suman las victorias de Jorge Nieto y Ricardo Belmont en Arequipa y Tacna, respectivamente.

Sánchez ganó en Amazonas (36%), Cusco (22,8%), Huancavelica (43,3%), Huánuco (29,8%) y Puno (24,9%). Por su parte, Keiko Fujimori hizo lo propio en Callao (20,6%), Ica (20%), Junín (17%), La Libertad (20%), Lambayeque (26%), Loreto (28%) y Tumbes (34%).

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Jorge Nieto obtuvo mayoría en Arequipa, su ciudad natal, con 18,6%, y Belmont en Tacna, con 14%.

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Mientras tanto, 10 regiones aún no alcanzan el conteo al 100%. Sin embargo, a nivel general, los dos primeros lugares los ocupan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

A la fecha, la lideresa de Fuerza Popular ha recorrido localidades como Loreto y Ocollo, mientras que Sánchez ha priorizado entrevistas, reuniones con su equipo técnico y otras actividades sin salir de Lima.

El candidato de Juntos por el Perú no ha registrado actividades fuera de la capital. También sostuvo una reunión con Hernando Cevallos y José Domingo Pérez, integrantes de su equipo técnico en materia de salud y justicia, respectivamente.

En cuanto a actividades proselitistas, el candidato participó en un mitin en Huaycán, acompañado de figuras como Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia en su plancha presidencial. Durante el evento, Sánchez criticó la narrativa de fraude impulsada por representantes como Rafael López Aliaga.

Por su parte, Fujimori visitó Loreto y otras zonas de la Amazonía peruana. Durante su estancia en la selva, la candidata fujimorista reivindicó la figura del dictador Alberto Fujimori y afirmó que, de ganar las elecciones, conduciría el país siguiendo sus enseñanzas. Asimismo, criticó la falta de acción del Estado durante gobiernos anteriores.

14 regiones que llegaron al 100% en el conteo oficial

Uno. Amazonas

Roberto Sánchez (36%)

Keiko Fujimori (17%)

Dos. Arequipa

Jorge Nieto (18,6%)

Ricardo Belmont (10%)

Tres. Callao

Keiko Fujimori (20,6%)

Rafael López Aliaga (15%)

Cuatro. Cusco

Roberto Sánchez (22,8%)

Ricardo Belmont (15,7%)

Cinco. Huancavelica

Roberto Sánchez (43,3%)

Ricardo Belmont (13,5%)

Seis. Huánuco

Roberto Sánchez (29,8%)

Keiko Fujimori (15%)

Siete. Ica

Keiko Fujimori (20%)

Carlos Álvarez (11,5%)

Ocho. Junín

Keiko Fujimori (17%)

Roberto Sánchez (12%)

Nueve. La Libertad

Keiko Fujimori (20%)

Jorge Nieto (9,8%)

10. Lambayeque

Keiko Fujimori (26%)

Roberto Sánchez (10%)

11. Loreto

Keiko Fujimori (28%)

Carlos Álvarez (11%)

12. Puno

Roberto Sánchez (24,9%)

Ricardo Belmont (17,7%)

13. Tacna

Ricardo Belmont (14%)

Roberto Sánchez (11,9%)

14. Tumbes

Keiko Fujimori (34%)

Carlos Álvarez (14,8%)



