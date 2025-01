Víctimas del Sodalicio sobre reparaciones de la asociación apostólica: "Es irrisorio y los daños son irreparables"

La Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas, integrada por 26 víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, organización disuelta por el papa Francisco, rechazó la publicación emitida por esta institución religiosa, en la que intentan justificar los abusos psicológicos, laborales, sexuales y de poder mediante el dinero entregado como reparación. La asociación dio a relucir las falencias de este comunicado.

"El informe, es, en gran parte, el mismo presentado con anterioridad en la página oficial del SCV, no constituyendo novedad alguna. El monto de las reparaciones pagadas a la fecha es irrisorio. Más aún, si se tiene en cuenta que, en no pocos casos, los '… daños son irreparables y tienen consecuencias difíciles de medir'", aclararon las víctimas.

En esa línea, aclararon que el Sodalicio nunca tuvo interés en reconocer a las víctimas. Por el contrario, cada uno de los pasos dados por el SCV fue encargado a terceros, como en el caso de la comisión contratada por esta asociación apostólica, cuyo propósito era evaluar si las víctimas cumplían con las condiciones necesarias para ser consideradas.

Además, expuso que el SCV se eximió en todo momento de culpa y responsabilidad legal mediante las cláusulas que obligó a las víctimas a firmar, en las cuales estas aceptaban que dicha institución cristiana presentaba las indemnizaciones como donaciones y les imponía la confidencialidad como una forma de mordaza. "El SCV no se reconoce institucionalmente como causante de los daños; se refiere a personas individuales. Al no ser causante, no asume ninguna responsabilidad legal", se lee.

Finalmente, dio a conocer que el número de mujeres víctimas “reparadas” no alcanza el 10 % del total de casos y que, por ello, la Misión Scicluna-Bertomeu, enviada por el papa Francisco, llegó en respuesta a la sensación de injusticia percibida por buena parte de la sociedad peruana e internacional.

"La publicación de tal informe, en estas circunstancias, trata de hacer creer a la opinión pública que el SCV habría cumplido con las recomendaciones de la Santa Sede y que, por lo tanto, las medidas tomadas por el Santo Padre y sus enviados frente a esta comunidad serían arbitrarias. Lo que está pasando con el SCV es consecuencia del proceder falto de integridad y transparencia con el que tal institución ha venido actuando desde hace décadas y que hoy se hacen visibles", agregó.

El Sodalicio confirma su disolución: "Dos sodálites reconocieron haber violado las reservas del caso"

El Sodalicio de Vida Cristiana emitió un comunicado el lunes 20 de enero de 2025, confirmando su disolución ordenada por el Papa Francisco. Aunque esta noticia se había dado a conocer el sábado 18 de enero a través del portal Infovaticana, que informó sobre el decreto del Santo Padre, la sociedad de vida apostólica ha corroborado la información en su comunicado.

Sin embargo, también acusó a algunos de sus miembros de filtrar la noticia, lo que llevó a su expulsión definitiva de la Asamblea por haber violado la confidencialidad. Por otro lado, fuentes de La República han confirmado la decisión del Vaticano, aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial al respecto.