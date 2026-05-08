Ministerio de Justicia rechaza supuesto indulto a Pedro Castillo: "Esa información es falsa y tendenciosa"

Ministerio de Justicia rechaza supuesto indulto a Pedro Castillo: "Esa información es falsa y tendenciosa"

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El Ministerio de Justicia negó la supuesta tramitación de un indulto al expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Por medio de un comunicado, “rechazaron categóricamente” tal información por ser “falsa y tendenciosa”.

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Aclararon, además, que la Comisión de Gracias Presidenciales no ha sido reconformada por nuevos comisionados, sino que únicamente se reemplazó a un integrante que renunció por una mejor oferta laboral.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la obligación legal de mantener activa y operativa la Comisión con la totalidad de sus integrantes”, se lee.

En la misma línea, en diálogo con un medio local, el presidente Balcázar indicó que la actualización de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales obedece a un cambio rutinario para optimizar los indultos comunes. Asimismo, descartó que se trate de un indulto a Pedro Castillo.

Congreso: piden citar a miembros de Comisión de Gracias Presidenciales

El congresista Ilich López le envió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, en el que solicita que se cite a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales.

El motivo, según indica, es porque el reciente cambio en el grupo de trabajo "incide directamente en derechos fundamentales y puede generar impacto en casos de interés público".

De ser citados, los funcionarios del Minjus informarían sobre los criterios de designación de sus integrantes, su idoneidad profesional, los lineamientos y procedimientos aplicados para la evaluación de solicitudes y el estado situacional de los expedientes en trámite.