López Aliaga afirmó que Sánchez le ganó en su natal Pomalca, pero la ONPE reporta triunfo de Keiko Fujimori

Conteo de la ONPE demuestra que Keiko Fujimori ganó en Pomalca. Foto: Composición/LR

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El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó durante un mitin que su contrincante Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ganó en su natal Pomalca en las elecciones presidenciales 2026. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 100% de actas contabilizadas en Lambayeque, reportó que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtuvo el primer lugar.

“Roberto Carlos me llamó yo. Roberto Carlos porque tiene un millón de amigos imaginarios. Yo quiero tener un millón de amigos. Nadie conoce al señor. (Roberto Sánchez) tiene la ostra de ir a mi pueblo, Pomalca, y ganarme. Yo tengo mi chat con mi gente de Pomalca y pregunto: ¿Alguien conoce a Roberto Sánchez? Nadie lo conoce. Esa es una creación de Corvetto, de su mafia que sigue en la ONPE y nadie la ha sacado, y de esta gente de porquería”, expresó López Aliaga como parte de su narrativa de fraude.

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Sin embargo, en la localidad del norte, según la ONPE, Fujimori tuvo el 20,320% (2.683 votos), seguida por Sánchez con 12,231% (1.615 votos) y Carlos Álvarez, de País para Todos, con 11,489% (1.517 votos).

Recién en el cuarto lugar apareció López Aliaga con 9,497% (1.254 votos) y en quinto lugar, Jorge Nieto, de Buen Gobierno, con 8,709% (1.150 votos).

Reporte de la ONPE al 100% de actas contabilizadas

Conteo de la ONPE a nivel nacional: Sánchez iría a segunda vuelta contra Fujimori

La ONPE reportó, al 98,534% de actas contabilizadas en la elección presidencial, que Fujimori se ubica en el primer lugar con 17,143% de intención de voto (2.833.546), mientras que el líder de Juntos por el Perú se posiciona en el segundo lugar con 12,037% (1.989.617).

En el tercer lugar se encuentra López Aliaga con 11,902% (1.967.273 votos). Con este resultado, Sánchez y la lideresa fujimorista irían a la segunda vuelta el 7 de junio.

La distancia, por ahora, entre Sánchez y López Aliaga es de 22.344 votos.

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