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Política

Juntos por el Perú, Ahora Nación, Venceremos y otros partidos rechazan la narrativa de fraude impulsada por López Aliaga

Además, los partidos llamaron a sus segudiores a participar de un plantón en defensa de los resultados el 7 de mayo a las 4:00 p.m. frente a la sede del JNE.

Partidos políticos lanzaron comunicado en favor de la defensa del voto | Composición: LR.
Partidos políticos lanzaron comunicado en favor de la defensa del voto | Composición: LR.
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Los partidos Juntos por el Perú, Ahora Nación, Venceremos, Unidad Popular, Unido Perú, Primero la Gente y Partido Obrero del Perú difundieron un comunicado en el que rechazaron la narrativa de fraude electoral impulsada por Rafael López Aliaga, Renovación Popular y otros sectores políticamente afines.

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'Rechazamos las maniobras desestabilizadoras y antidemocráticas impulsadas por Renovación Popular, respaldadas por sectores económicos, mediáticos y políticos de la ultraderecha, que buscan desconocer los resultados electorales. A los intentos de impulsar la nulidad de las elecciones suman ahora una estrategia de judicialización que pretende obtener en los tribunales lo que no consiguieron en las urnas', se lee en el pronunciamiento.

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El comunicado también exhortó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a no modificar el cronograma electoral: 'Demandamos al JNE no alterar el calendario electoral y culminar el proceso de proclamación de los ganadores de la primera vuelta. El anuncio de una ‘auditoría’ al proceso electoral no debe implicar, de ninguna manera, un retraso en la publicación de los resultados finales', indicaron.

Asimismo, las organizaciones convocaron a una movilización de sus simpatizantes y anunciaron un plantón frente a la sede del JNE para el jueves 7 de mayo a las 4.00 p. m.

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