Con recursos públicos: MML contrata abogados para impugnar decisión del JNE sobre elecciones complementarias

Reggiardo asumió la alcaldía de Lima cuando López Aliaga renunció para postular a la presidencia. Foto: La República.

Reggiardo asumió la alcaldía de Lima cuando López Aliaga renunció para postular a la presidencia. Foto: La República.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contrató servicios legales externos para impugnar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que declaró inviable la realización de elecciones complementarias.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, optó por llevar el caso a instancias judiciales y constitucionales, en un intento por revertir el fallo del organismo electoral, que fue claro al decidir no dar pie a las narrativas de fraude. Sin embargo, la entidad no ha informado el monto que destinará al pago de los abogados contratados. “Los honorarios se están estableciendo respecto a los mecanismos establecidos. No podría decir los honorarios, pero en su momento podemos hacer llegar esa respuesta”, señaló durante una conferencia de prensa.

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Asimismo, el burgomaestre comunicó que el abogado Caiazza se encargará del recurso ante el Poder Judicial y que Eto Cruz verá la acción competencial ante el Tribunal Constitucional. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, la acción legal tiene como objetivo dejar sin efecto el acuerdo del pleno que rechazó la convocatoria a nuevos comicios. El alcalde argumenta que esta decisión implica una supuesta vulneración de competencias y afecta la voluntad ciudadana.

“El señor Medina es abogado de algunos casos de la municipalidad, que en la mañana estuvo acompañándome a mí ante el 11° Juzgado Especializado en lo Constitucional para que declare la admisibilidad del recurso, porque así lo amerita las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos”, agregó.

En otro momento, el alcalde insistió en la misma narrativa de Rafael López Aliaga al aludir a una cantidad de votos que presuntamente se habrían “perdido” el pasado 12 de abril en la primera vuelta. “Estamos hablando de repente de un millón, de seis cientos mil, de un millón doscientos. Hay varias cifras que el propio jurado ha encontrado ahí algunas contradicciones, porque dicen varias cosas distintas y cada día nos dan sorpresas nuevas. Básicamente en defensa de ellos es que estamos actuando”, comentó.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

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Pleno del JNE declara inviable la realización de elecciones complementarias

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolvió, de manera unánime, tras un análisis técnico y jurídico, que no habrá elecciones complementarias. Con esta decisión, el organismo electoral cierra uno de los intentos del alcalde Rafael López Aliaga por cuestionar los resultados de la primera vuelta.

A través de un comunicado, la entidad explicó que, luego de los problemas registrados durante la distribución del material electoral y la organización de los comicios del 12 de abril, recibió múltiples pedidos de actores políticos que solicitaban la convocatoria de elecciones complementarias antes de la segunda vuelta.

Sin embargo, tras evaluar dichas solicitudes, el pleno determinó no convocar nuevos comicios en las mesas y circunscripciones afectadas de Lima Metropolitana. Esta postura ya había sido anticipada en reportes periodísticos sobre la sesión extraordinaria en la que participaron todos los magistrados del organismo.

Asimismo, el JNE indicó que actualmente concentra sus labores en la revisión de actas observadas, la atención de pedidos de nulidad y otras acciones, en cumplimiento de los principios de preclusión, seguridad jurídica y legalidad electoral.

“El JNE reafirma que continuará ejerciendo su función de jurisdiccional con firmeza, independencia y transparencia, garantizando la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”, manifestaron.

