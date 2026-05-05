Transparencia descarta narrativa de fraude en elecciones generales: "No existe evidencia"

La Asociación Civil Transparencia descartó la narrativa de un supuesto fraude en las elecciones generales del 12 de abril, al concluir en su segundo informe de observación que 'no existe evidencia' de irregularidades sistemáticas ni intencionales que hayan distorsionado la voluntad popular, pese a reconocer problemas logísticos focalizados en Lima Metropolitana durante la jornada electoral.

“Las graves incidencias afectaron la votación en locales focalizados en Lima Metropolitana, pero no existe evidencia de que hayan sido sistemáticos e intencionales. Ello, unido al normal desarrollo de la jornada en regiones, permite concluir que no existe un escenario de fraude o de una distorsión de la voluntad popular. Nuestro conteo rápido integral, en alianza con NDI e IPSOS, confirmó la consistencia de los resultados oficiales con un alto nivel de precisión”, indica el informe.

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En su balance, la organización sostuvo que, si bien se presentaron problemas relevantes en la distribución de material electoral y fallas operativas en algunos distritos de la capital, estos no configuran algún escenario de fraude. Por el contrario, subrayó que la jornada se desarrolló con normalidad en la mayoría del país y que los resultados oficiales son consistentes con su conteo rápido, realizado en alianza con Ipsos y el Instituto Nacional Demócrata (NDI).

Este informe recoge las incidencias registradas antes, durante y después de la jornada electoral, además de plantear recomendaciones de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para este 7 de junio.

Asimismo, la organización advirtió que la desinformación, sumada a la falta de comunicación oportuna de las autoridades electorales, contribuyó a generar incertidumbre en la ciudadanía y alimentó cuestionamientos sin sustento sobre la legitimidad del proceso.

Jornada electoral: normalidad en regiones y fallas en Lima

Transparencia desplegó cerca de 5 mil voluntarios en las 25 regiones del país para observar el desarrollo de los comicios. Según su reporte, el proceso se realizó en términos generales con normalidad, especialmente fuera de Lima Metropolitana, donde el 97.7% de las mesas ya estaban instaladas antes de las 9 a.m.

En contraste, en Lima se registraron retrasos significativos en la instalación de mesas debido al retraso en la entrega del material electoral. Esta situación generó desorden operativo, falta de información y obligó al Jurado Nacional de Elecciones a ampliar el horario de votación e incluso extender la jornada al día siguiente en algunos locales.

Los problemas se concentraron en distritos de Lima Sur y Este, en los que decenas de locales abrieron con varias horas de retraso. Sin embargo, el informe precisa que, una vez instaladas las mesas, el desarrollo del sufragio y el escrutinio tendió a normalizarse.