HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Transparencia descarta narrativa de fraude en elecciones generales: "No existe evidencia"

La Asociación Civil Transparencia concluyó que no hay evidencia de fraude en las elecciones del 12 de abril, según su segundo informe de observación.

Transparencia negó que exista fraude en las elecciones 2026. Foto: Composición/LR
Transparencia negó que exista fraude en las elecciones 2026. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Asociación Civil Transparencia descartó la narrativa de un supuesto fraude en las elecciones generales del 12 de abril, al concluir en su segundo informe de observación que 'no existe evidencia' de irregularidades sistemáticas ni intencionales que hayan distorsionado la voluntad popular, pese a reconocer problemas logísticos focalizados en Lima Metropolitana durante la jornada electoral.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Las graves incidencias afectaron la votación en locales focalizados en Lima Metropolitana, pero no existe evidencia de que hayan sido sistemáticos e intencionales. Ello, unido al normal desarrollo de la jornada en regiones, permite concluir que no existe un escenario de fraude o de una distorsión de la voluntad popular. Nuestro conteo rápido integral, en alianza con NDI e IPSOS, confirmó la consistencia de los resultados oficiales con un alto nivel de precisión”, indica el informe.

TE RECOMENDAMOS

FRAUDISMO PASA A FASE VIOLENTA Y JUSTICIA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Con recursos públicos: MML contrata abogados para impugnar decisión del JNE sobre elecciones complementarias

lr.pe

En su balance, la organización sostuvo que, si bien se presentaron problemas relevantes en la distribución de material electoral y fallas operativas en algunos distritos de la capital, estos no configuran algún escenario de fraude. Por el contrario, subrayó que la jornada se desarrolló con normalidad en la mayoría del país y que los resultados oficiales son consistentes con su conteo rápido, realizado en alianza con Ipsos y el Instituto Nacional Demócrata (NDI).

Este informe recoge las incidencias registradas antes, durante y después de la jornada electoral, además de plantear recomendaciones de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para este 7 de junio.

Asimismo, la organización advirtió que la desinformación, sumada a la falta de comunicación oportuna de las autoridades electorales, contribuyó a generar incertidumbre en la ciudadanía y alimentó cuestionamientos sin sustento sobre la legitimidad del proceso.

Jornada electoral: normalidad en regiones y fallas en Lima

Transparencia desplegó cerca de 5 mil voluntarios en las 25 regiones del país para observar el desarrollo de los comicios. Según su reporte, el proceso se realizó en términos generales con normalidad, especialmente fuera de Lima Metropolitana, donde el 97.7% de las mesas ya estaban instaladas antes de las 9 a.m.

En contraste, en Lima se registraron retrasos significativos en la instalación de mesas debido al retraso en la entrega del material electoral. Esta situación generó desorden operativo, falta de información y obligó al Jurado Nacional de Elecciones a ampliar el horario de votación e incluso extender la jornada al día siguiente en algunos locales.

Los problemas se concentraron en distritos de Lima Sur y Este, en los que decenas de locales abrieron con varias horas de retraso. Sin embargo, el informe precisa que, una vez instaladas las mesas, el desarrollo del sufragio y el escrutinio tendió a normalizarse.

Notas relacionadas
Presidente de la Confiep rechaza fraude electoral que promueve López Aliaga: "No encontramos elementos"

Presidente de la Confiep rechaza fraude electoral que promueve López Aliaga: "No encontramos elementos"

LEER MÁS
Elecciones 2026: conoce cómo cobrar los 165 soles si fuiste miembro de mesa

Elecciones 2026: conoce cómo cobrar los 165 soles si fuiste miembro de mesa

LEER MÁS
Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

LEER MÁS
Campaña en manos de streamers: políticos como César Acuña y Rafael López Aliaga apuestan por TikTok y Kick para captar voto joven

Campaña en manos de streamers: políticos como César Acuña y Rafael López Aliaga apuestan por TikTok y Kick para captar voto joven

LEER MÁS
Con recursos públicos: MML contrata abogados para impugnar decisión del JNE sobre elecciones complementarias

Con recursos públicos: MML contrata abogados para impugnar decisión del JNE sobre elecciones complementarias

LEER MÁS
Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como senador

Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como senador

LEER MÁS
Delia Espinoza: "El mensaje que deja la JNJ es que quien no se alinea, le arruinan la carrera"

Delia Espinoza: "El mensaje que deja la JNJ es que quien no se alinea, le arruinan la carrera"

LEER MÁS
Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo”, “sin licitación”

Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo”, “sin licitación”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025