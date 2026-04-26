JEE Lima Centro 2 proyecta que terminará de resolver observaciones de votos de peruanos en el exterior

JEE Lima Centro 2 proyecta que terminará de resolver observaciones de votos de peruanos en el exterior

Maruja Hermoza, presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro II estima que para el lunes 27 de abril ya se habrá terminado de resolver las observaciones de los votos presidenciales de peruanos en el exterior.

Las actas observadas incluyen errores materiales, aritméticos, inconsistencias numéricas o falta de firmas.

TE RECOMENDAMOS BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“En el Jurado Electoral Especial Lima Centro II hemos priorizado resolver las observaciones y los procedimientos de recuento de votos de la lista de la fórmula presidencial. El lunes terminamos con todo el recuento de votos de la fórmula presidencial, con lo cual ya se estarían procesando la totalidad de las actas observadas para la fórmula”, indicó a RPP.

La funcionaria precisó que el procedimiento de recuento de votos es inapelable y todo lo decidido se remite a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

JNE fija el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos

El último 20 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició con las audiencias de recuento de votos de las actas observadas, proceso que se desarrollará hasta el 7 de mayo, según el acuerdo emitido por esta institución.

Además, se presentaron algunas modificaciones a los lineamientos aprobados previamente el 1 de abril. Entre ellas, se dispone la eliminación de algunos formatos y procedimientos considerados innecesarios para agilizar el proceso, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados.

También, se precisa que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en determinadas etapas del recuento, pues el proceso será registrado en video, permitiendo la supervisión simultánea.

Cada audiencia es pública y se difunde en las redes oficiales de la institución. El presidente del JEE correspondiente abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio. Luego se realiza el nuevo conteo de los votos. El contenido de cada cédula se debe leer en voz alta por el presidente y, posteriormente, tiene que pasar la cédula a los otros miembros del JEE, quienes confirmarán el contenido.

Finalmente, los resultados serán firmados por los miembros del JEE, el secretario, el representante del Ministerio Público y los personeros de las organizaciones políticas.