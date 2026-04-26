HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JEE Lima Centro 2 proyecta que terminará de resolver observaciones de votos de peruanos en el exterior

Las actas observadas incluyen errores materiales, aritméticos, inconsistencias numéricas o falta de firmas.

JEE Lima Centro 2 proyecta que terminará de resolver observaciones de votos de peruanos en el exterior
JEE Lima Centro 2 proyecta que terminará de resolver observaciones de votos de peruanos en el exterior
Escuchar
Resumen
Compartir

Maruja Hermoza, presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro II estima que para el lunes 27 de abril ya se habrá terminado de resolver las observaciones de los votos presidenciales de peruanos en el exterior.

Únete a nuestro canal de política y economía

Las actas observadas incluyen errores materiales, aritméticos, inconsistencias numéricas o falta de firmas.

TE RECOMENDAMOS

BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Jorge Nieto sobre compra de Aviones F-16: "Hay un golpe administrativo. Nadie le hizo caso a Balcázar"

lr.pe

“En el Jurado Electoral Especial Lima Centro II hemos priorizado resolver las observaciones y los procedimientos de recuento de votos de la lista de la fórmula presidencial. El lunes terminamos con todo el recuento de votos de la fórmula presidencial, con lo cual ya se estarían procesando la totalidad de las actas observadas para la fórmula”, indicó a RPP.

La funcionaria precisó que el procedimiento de recuento de votos es inapelable y todo lo decidido se remite a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

JNE fija el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos

El último 20 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició con las audiencias de recuento de votos de las actas observadas, proceso que se desarrollará hasta el 7 de mayo, según el acuerdo emitido por esta institución.

Además, se presentaron algunas modificaciones a los lineamientos aprobados previamente el 1 de abril. Entre ellas, se dispone la eliminación de algunos formatos y procedimientos considerados innecesarios para agilizar el proceso, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados.

PUEDES VER: Elecciones 2026: oportunidades y riesgos para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta

lr.pe

También, se precisa que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en determinadas etapas del recuento, pues el proceso será registrado en video, permitiendo la supervisión simultánea.

Cada audiencia es pública y se difunde en las redes oficiales de la institución. El presidente del JEE correspondiente abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio. Luego se realiza el nuevo conteo de los votos. El contenido de cada cédula se debe leer en voz alta por el presidente y, posteriormente, tiene que pasar la cédula a los otros miembros del JEE, quienes confirmarán el contenido.

Finalmente, los resultados serán firmados por los miembros del JEE, el secretario, el representante del Ministerio Público y los personeros de las organizaciones políticas.

Notas relacionadas
JNE fija el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos

JNE fija el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos

LEER MÁS
Roberto Sánchez anuncia denuncias constitucionales contra la JNJ y JNE tras las Elecciones 2026

Roberto Sánchez anuncia denuncias constitucionales contra la JNJ y JNE tras las Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez en el conteo de votos

La FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez en el conteo de votos

LEER MÁS
Vraem: Identifican a tres de las 5 víctimas de una intervención militar en Colcabamba

Vraem: Identifican a tres de las 5 víctimas de una intervención militar en Colcabamba

LEER MÁS
Elecciones 2026: oportunidades y riesgos para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta

Elecciones 2026: oportunidades y riesgos para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta

LEER MÁS
Jorge Nieto sobre compra de Aviones F-16: "Hay un golpe administrativo. Nadie le hizo caso a Balcázar"

Jorge Nieto sobre compra de Aviones F-16: "Hay un golpe administrativo. Nadie le hizo caso a Balcázar"

LEER MÁS
Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO: Roberto Sánchez amplía a más de 24.000 votos su ventaja sobre López Aliaga, al 95,88%

Resultados ONPE EN VIVO: Roberto Sánchez amplía a más de 24.000 votos su ventaja sobre López Aliaga, al 95,88%

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025