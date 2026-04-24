Es falsa la publicación atribuida a Vladimir Cerrón sobre Roberto Sánchez: proviene de una cuenta parodia

Una publicación en la red social X, difundida el 15 de abril de 2026, le atribuye al político Vladimir Cerrón —excandidato presidencial y condenado por corrupción— la frase: "Roberto Sánchez los agarró de cholitos a todos los provincianos [...]".

El post ha superado las 208.000 visualizaciones, reúne miles de reacciones y provocó comentarios de usuarios que creen que proviene de la cuenta oficial del exgobernador regional de Junín.

Supuesta publicación de Cerrón sobre Sánchez. Foto: X

Sin embargo, el mensaje no fue publicado desde la cuenta oficial de Cerrón, sino desde un perfil parodia que usa su nombre e imagen. PerúCheck corroboró que la cuenta que difundió el contenido aparece como "VLADIMIR LADRÓN" con el usuario @VLADIMIR_CERRON. En su descripción se presenta claramente como parodia, con la frase: "Cuenta parodia. Sígueme para más cerronadas". Además, tiene pocos seguidores y no cuenta con verificación oficial.

Falso perfil de X de Vladimir Cerrón. Foto: X

En cambio, la cuenta auténtica de Vladimir Cerrón, también bajo el usuario @VLADIMIR_CERRON, pero con diferencias visibles en el nombre mostrado y con verificación, posee insignia oficial, un mayor número de seguidores y una descripción institucional que lo identifica como líder político de Perú Libre.

Comparación entre el perfil real y verdadero. Foto: X

Usuarios confundidos por la similitud del perfil

La cuenta parodia replica la fotografía, el nombre y varios elementos visuales de la cuenta oficial, lo que puede llevar a confusión. Por ello, varios usuarios respondieron al mensaje pensando que era una declaración real de Cerrón, ya sea para cuestionarlo o para apoyarlo.

Este tipo de perfiles, aunque suelen advertir en su biografía que son parodias, imitan la apariencia de cuentas oficiales, lo que facilita que contenido engañoso circule fuera de contexto.

Conclusión

La publicación que atribuye a Vladimir Cerrón comentarios sobre Roberto Sánchez no proviene de su cuenta oficial, sino de un perfil parodia. En consecuencia, PerúCheck califica esta información como falsa, ya que induce a error al presentar una cuenta no oficial como si fuera auténtica.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.