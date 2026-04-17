LO FALSO:

Alfonso López Chau y Vladimir Cerrón no encabezan intención de voto presidencial.

LO VERDADERO:

La empresa que realizó el estudio no está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE, lo que incumple lo establecido en la Resolución N.° 0340-2026-JNE.

Entidades autorizadas para difundir sondeos electorales, como Datum o Ipsos, no han reportado resultados similares al indicado en Facebook.

En redes sociales se ha viralizado un supuesto sondeo atribuida a “CEP - Cálculo Estadístico Perú”, en la que se afirma que Alfonso López Chau lidera la intención de voto a nivel nacional para las Elecciones Presidenciales de 2026, seguido por Vladimir Cerrón. No obstante, el equipo de Verificador corroboró que la entidad responsable de dicho estudio no se encuentra inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, los análisis elaborados por firmas reconocidas como Datum, Ipsos y CPI evidencian que ninguno de estos candidatos encabeza actualmente las preferencias electorales.

Sondeo ubica a ambos candidatos como los favoritos por la ciudadanía

A solo 6 días de los comicios para la primera vuelta presidencial, en Facebook han circulado algunas publicaciones que sitúan al candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, en el primer lugar de apoyo ciudadano con 13,7%, y al postulante de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la segunda posición con 13%. La publicación de mayor alcance registró cerca de 4.000 reacciones, 1.200 comentarios y más de 100 compartidos.

Estadísticas del post más viral en Facebook. Foto: Facebook

Empresa no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE)

Si bien en la descripción del post se menciona ciertos elementos propios de una ficha técnica —como la fecha de elaboración (28 de marzo al 3 de abril de 2026), el tamaño de la muestra (1.500 personas) y el margen de error (+2%), requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley N.° 27369—, la empresa señalada, 'Encuesta CEP', no aparece inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE.

Datos de la ficha técnica se muestran en la descripción de la publicación. Foto: Facebook

En esa línea, la Resolución N.° 0340-2026-JNE establece la obligatoriedad de que las empresas se inscriban en dicho registro. Conforme a lo dispuesto en su artículo 10, esta inscripción “otorga a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar resultados de intención de voto y de simulacros de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión”.

Es importante advertir que la denominación “CEP - Cálculo Estadístico Perú” no debe confundirse con el Control Estadístico de Procesos (CEP), una metodología legítima empleada para supervisar y controlar procesos productivos mediante técnicas estadísticas en tiempo real.

Encuestadoras oficiales no ubican a Chau ni Cerrón como líderes

Los últimos estudios de empresas debidamente registradas ante el JNE ubican a Alfonso López Chau en posiciones rezagadas: séptimo lugar con 4,7%, según Datum; sexto con 5% en el caso de Ipsos; y cuarto con 6% de acuerdo con CPI. En cuanto a Vladimir Cerrón, en dichas encuestas aparece dentro de la categoría “otros candidatos”.

En contraste, los analistas de datos coinciden en señalar que los primeros lugares de preferencia electoral son ocupados por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, Carlos Álvarez, de País para Todos o por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Según Datum , López Chau no figura en los primeros lugares. Foto: Datum

Último informa de Ipsos a poco de las elecciones. Foto: Ipsos

Encuesta de CPI realizada entre el 3 y 4 de abril. Foto: CPI

Conclusión

A poco de la primera vuelta, circula en Facebook una supuesta encuesta que ubica a Alfonso López Chau y Vladimir Cerrón en los primeros lugares de intención de voto. Aunque el post incluye datos de ficha técnica, la empresa atribuida al estudio, ‘Encuesta CEP’, no está registrada ante el JNE, requisito obligatorio para difundir estudios electorales. Además, estudios oficiales ubican a López Chau en posiciones rezagadas y a Cerrón en “otros”, mientras que los primeros lugares los ocupan Fujimori, Álvarez y López Aliaga.

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